СГК внесла предложение о концессии на рассмотрение мэрии

— Буквально 24 апреля, в пятницу, в соответствии с имеющейся у нас дорожной картой мы направили мэру Новосибирска предложение-запрос на информацию о заключении нового концессионного соглашения. В соответствии с законодательством оно должно быть рассмотрено в течение 30 дней, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС директор Новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) Андрей Колмаков.

Речь идет о реализации двух небольших концессий, к которым СГК уже приступила в 2018 году, а также о большом договоре аренды теплосетей всего города, за исключением Академгородка и Первомайского района, где находится зона ООО «Генерация Сибири».

— Первоначально мы предлагали вложить в рамках концессии 4,5 млрд рублей (без НДС) в течение 10 лет. Потом, по предложению муниципалитета, совместно с МУП «Энергия» мы еще раз пересчитали амортизацию муниципального имущества. В итоге цифры, прописанные в поданных нами документах — 5,5 млрд рублей (без НДС) на 10 лет, — говорит Колмаков. — Подчеркну, что инвестиции в этом предложении идут «горбом», то есть не растянуты на весь срок концессии. Нам необходимо до 2024 года ударно сделать вложения в объекты концессии — до 700 млн рублей в год.

Он напомнил, что в городе создана рабочая группа по подготовке этой концессии, где рассматриваются все технические моменты ее реализации. Заместитель председателя комитета по энергетике департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Михаил Квашнев подтвердил, что город «понимает важность заключения этого соглашения и рассматривает вопрос на рабочих группах».

— Наверное, сейчас самое время, когда этот инструмент инвестиций в теплосистему города нужно активно педалировать. Он позволит муниципалитету заменить необходимость бюджетных вливаний в теплосети на инвестиции коммерческой компании, — говорит Колмаков.

По его словам, «дорожная карта» составлена так, чтобы на начало 2021 года стороны вышли с подписанным концессионным соглашением.

Независимый эксперт рынка энергетики Сергей Бухаров отмечает, что сейчас много говорится о кризисе отрасли энергетики РФ и ее деградации. По его оценкам, нынешний кризис заставит власть пересмотреть отношение к ресурсоснабжающим организациям, по-новому выстраивать с ними взаимоотношения.

— Власть поймет, что ее главная задача — организовывать теплоснабжение в соответствии с требованиями надежности, а также соблюдение интересов потребителей. Это касается и схемы теплоснабжения городов. Например, если понятно, что в Новосибирске какие-то котельные не нужны для экономики, если есть возможность удовлетворить запросы потребителей в тепле более оптимально, то нужно убрать амбиции, разработать актуализированный проект схемы теплоснабжения и отправить его на утверждение в Минэнерго РФ, — говорит Бухаров. — То же самое относится к концессионному соглашению, причем не только в Новосибирске, но и в районах области. Если есть инвесторы, желающие зайти в такие проекты, готовые дать гарантии вложений необходимых средств в проекты, но у них возникают вопросы с руководителями муниципальных образований, нужно на уровне региона принять волевое решение. Сейчас мы входим в май, и до конца июня закон позволяет выйти на концессионку.

Напомним, в конце августа 2017 года ОАО «Сибэко» (С начала 2018 года входит в ООО «СГК». — Ред.) выиграла тендер на заключение двух концессионных соглашений с мэрией Новосибирска. По одному энергетикам были переданы центральные тепловые пункты (ЦТП) микрорайонов ОбьГЭС и Пашино и 60 км трубопроводов. По второму — 21 котельная в Октябрьском, Дзержинском, Первомайском, Кировском, Заельцовском, Ленинском и Советском районах города, а также в поселке Садовый Новосибирского района области. Срок концессии — 6 лет. Объем инвестиций — до 655 млн рублей. Валовая выручка инвестора с 2018 по 2024 годы — около 11 млрд рублей. Концессионер обязался за свой счет создать и реконструировать объекты соглашения, а по окончании срока концессии передать их мэрии. После смены собственника (в начале 2018 года) реализация концессий была приостановлена, так как новый акционер детально разбирался в соглашении, заключенном предшественником . Тогда сообщалось, что концессионные соглашения №13 и 14, касающиеся содержания и эксплуатации теплосетей и котельных, могут быть отменены в пользу более масштабной концессии. В феврале 2019-го мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) рассматривается мэрией как один из главных претендентов на договор концессии по обслуживанию и ремонту всех городских объектов теплоснабжения.

В конце 2018 года СГК предлагала мэрии Новосибирска, а также правительству Новосибирской области перейти на метод «альтернативной котельной».

Фото Евгении Серегиной