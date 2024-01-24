СГК восстановит дороги после аварий на теплотрассах в Новосибирске

СГК взяла на себя обязательства отремонтировать дороги после аварий на теплотрассах в Новосибирске.

Отмечается, что в бюджете города нет на это средств.

— Вся ответственность за устранение последствий ложится на плечи СГК, — отметила Олеся Богомазова, начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска на заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Заксобрания.

Стоит обратить внимание, что ремонт дорог в зимнее время невозможен, поэтому СГК приступит к работам с наступлением теплой погоды. Напомним, что в Новосибирске будет сформирована комиссия по расследованию причин коммунальных аварий. Комиссия начнет работу до устранения аварий.

Ранее редакция рассуждала о том, кто виноват в крупнейшей в истории Новосибирска коммунальной аварии.