СГК восстановит дороги после аварий на теплотрассах в Новосибирске

СГК взяла на себя обязательства отремонтировать дороги после аварий на теплотрассах в Новосибирске.
Отмечается, что в бюджете города нет на это средств.
— Вся ответственность за устранение последствий ложится на плечи СГК, — отметила Олеся Богомазова, начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска на заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Заксобрания.
Стоит обратить внимание, что ремонт дорог в зимнее время невозможен, поэтому СГК приступит к работам с наступлением теплой погоды. Напомним, что в Новосибирске будет сформирована комиссия по расследованию причин коммунальных аварий. Комиссия начнет работу до устранения аварий.
Ранее редакция рассуждала о том, кто виноват в крупнейшей в истории Новосибирска коммунальной аварии.
Фото: Freepik — frimufilms
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