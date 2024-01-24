Как пережить магнитную бурю с меньшими потерями для здоровья

Способы пережить магнитную бурю эндокринолог Зухра Павлова перечислила в своем Telegram-канале.

Прежде врач уточнила, что из-за магнитных бурь метеочувствительные люди часто страдают от головных болей, скачков артериального давления, раздражительности и обострения симптомов хронических болезней. В связи с этим эксперт сообщила, что в такой период очень важно продолжать принимать все прописанные врачом для постоянного употребления лекарственные препараты. Ведь нередки случаи, когда пациенты бросают их пить, как только самочувствие улучшается. Однако это большая ошибка, предупреждает врач: большинство хронических болезней отступают лишь до тех пор, пока человек принимает лекарства.

Кроме того, Павлова порекомендовала всегда иметь под рукой таблетки, которые способны купировать симптомы метеозависимости: средства от головной боли, препараты для нормализации давления, сердечного ритма.

Также в период активных геомагнитных колебаний лучше избегать обострения болезней ЖКТ, исключив из рациона жирную, жареную и соленую пищу.

Зухра Павлова посоветовала принимать успокаивающие средства, в том числе травяные чаи. Также часто хорошо помогают ароматерапия (лаванда, роза, лимон, мята и так далее), расслабляющий массаж, неспешная йога и медитация, заключила специалист.

Ранее редакция публиковала расписание магнитных бурь в январе 2024 года.