В Новосибирске планируют создать комиссию по предотвращению загрязнения малых рек

В Новосибирске будет создана комиссия по предотвращению загрязнения малых рек на территории мегаполиса. Проект соответствующего постановления подписал мэр города Максим Кудрявцев.

— В целях предотвращения загрязнения водных объектов на территории города Новосибирска, в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю утвердить Положение о комиссии по предотвращению загрязнения водных объектов (малых рек) на территории города Новосибирска, — говорится в документе.

В постановлении прописаны основные положения комиссии, ее задачи и функции, а также права и организация деятельности.

Так, среди задач комиссии указаны, рассмотрение обращений органов госвласти, местного самоуправления, организаций и граждан в сфере предотвращения загрязнения малых рек; выявление факторов, способствующих загрязнению водных объектов; подготовка предложений по предотвращению загрязнения и выработка конкретных мер в этом направлении.

Комиссия сможет запрашивать и получать информацию, необходимую для реализации возложенных на неё задач, приглашать и заслушивать представителей органов госвласти и организаций независимо от организационно-правовой формы, а также граждан по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, а также создавать рабочие группы для решения конкретных вопросов.

Стоит отметить, что состояние малых рек в Новосибирске и области неоднократно обсуждалось на комиссии по экологии регионального парламента. Отмечалось, что водные объекты загрязняются хозяйственно-бытовыми и промышленными сточными водами.

Например, в 2022 году река Каменка в Дзержинском районе Новосибирска была признана экстремально грязной (класс качества 5). В пробах поверхностной воды из реки с ноября 2023 года по ноябрь 2024 года было зафиксировано высокое содержание аммония, нитритов, сульфатов, фосфатов, фторидов. В точках отбора проб воды, которые находятся в черте Новосибирска, были высокие показатели наличия фенола.

По итогам 2023 года, по данным аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, Новосибирская область попала в список регионов России, где в 2023 году выявлено наибольшее количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения рек, озер и других пресноводных объектов. 64 экстремально высоких загрязнений были выявлены в малых реках Новосибирска — Ельцовка 2-я, Каменка, Камышенка, а также 15 других.

Ранее редакция сообщала, что ученые оценили уровень загрязнения пляжей Новосибирска микропластиком. Наибольшее загрязнение выявлено в низовьях Оби, где находится станция очистки сточных вод.