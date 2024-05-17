В ЖСК для ученых под Новосибирском построят детскую и спортивную площадку

На территории жилищно-строительного кооператива (ЖСК) «Сигма» на федеральные деньги построят детскую и спортивную площадку. На эти цели ДОМ.РФ выделит 10 млн рублей, сообщила пресс-служба института развития. Предполагается, что сооружения будут готовы к использованию до конца 2024 года.

Проект ЖСК «Сигма» реализуется в Новосибирской области с 2013 года. Он нацелен на сотрудников институтов Сибирского отделения РАН и Новосибирского национального исследовательского государственного университета, а также граждан, имеющих трёх и более детей. Участникам кооператива были безвозмездно переданы участки общей площадью 56,3 га, на которых построено 387 индивидуальных домов, 8 секций в домах блокированной застройки и 114 квартир в многоквартирных домах. Сейчас в ЖСК проживает 509 семей.

Ранее редакция сообщала о том, что под Новосибирском начинается строительство нового ЖК.