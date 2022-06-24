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«Школьное воспитание — это не только поднятие флага и прослушивание гимна»

Олеся Орлова, директор образовательного центра «РОСТ»:
  • 24/06/2022, 15:40

новости Новосибирска— В последние дни наблюдаю за дискуссиями на ПМЭФ-2022. Там обсуждают не только вопросы экономического развития России в условиях санкций, но и другие, не менее важные темы. Одна из площадок называлась «Новая философия воспитания». На ней министр просвещения РФ Сергей Кравцов говорил о промежуточных итогах внедрения в школьный образовательный процесс такой административной единицы, как советник директора по воспитанию.

Из того, что прочла в новостях и сообщениях СМИ об этой площадке, самым ценным показалось высказывание Сергея Кравцова, о том, что работа советников способствует появлению доверительной атмосферы в школе, которая прямо влияет на формирование личности школьников. Интересные мнения были у сенатора Совета Федерации Любови Глебовой. Она сказала, что сейчас время смелости в учебном процессе, поскольку за 30 лет истощился набор методов воспитания школьников. Сотрудник администрации президента РФ Сергей Новиков отметил необходимость прививать детям уважение к государственным символам: гимну и флагу.

На мой взгляд, всегда надо помнить, с какой целью мы внедряем те или иные ценности, например уважение к гимну. Ведь это важный текст для каждого гражданина России. В нем заложены и вербально выражены наши национальные ценности. Строчка «Отечество наше свободное, братских народов союз вековой» — это прямое указание на особое место родственных связей в жизни русского человека, на ту самую «соборность», о которой писали философы Николай Бердяев и Алексей Хомяков.

Помните такие строчки: «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек, я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек»? Мне думается, что изучение таких текстов и воспитание уважения к гимну развивает в детях понимание ментальности русского человека и его ценностей. Безграничные пространства нашей страны, свобода и простор формируют наше мировосприятие. Если школьники каждый день будут видеть за окном лужайку, переходящую в бескрайний лес, то со временем это разовьет их внутреннюю свободу и увеличит тягу к достижению новых жизненных вершин.

Воспитание — это процесс, неразрывно связанный с образованием. На истории или литературе, русском языке или природоведении, химии или физике учителю всегда важно дать не только знания, но и показать принятые в социуме и государстве традиции, устои, ценности, то самое стремление русского человека к внутренней и внешней свободе, выраженное с помощью открытий и достижений. Научные путешествия по стране помогли физику Александру Попову изобрести радио. Ссылка и каторга Федора Достоевского развили в нем силу воли и укрепили его в творческих поисках; теперь весь мир изучает «загадочную русскую душу» по произведениям великого русского писателя.

Думаю, школа не должна понимать патриотизм только как уважение к государственным символам. Воспитание любви к Родине — многогранный процесс, он разный, как и сама наша страна. Если только одно направление развития детей столь многоаспектно — что говорить обо всем воспитательном процессе? Это еще более сложная, комплексная, разновекторная процедура, во время которой мы закладываем в детские души ключевые ценности, важные и полезные в любых сферах.

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : образование культура


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