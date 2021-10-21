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«Школьную» концессию не спешат согласовывать ключевые министерства

  • 21/10/2021, 19:29
Автор:
Новости Новосибирска
Встает вопрос: а будут ли школы вообще построены в срок?

Депутатское решение развернули на 180 градусов

Рассмотрение «школьной» концессии на сессии регионального парламента вновь откладывается. Депутаты планировали рассмотреть предложение инвестора в октябре, но в ходе заседания комитета по бюджету к проекту возникло много замечаний — и он был отправлен на доработку в региональное правительство.

Министерство образования РФ одобрило заявки на школьные концессии в Новосибирске

Министерство образования РФ одобрило заявки на школьные концессии в Новосибирске

Напомним, речь идет о строительстве в Новосибирске в рамках концессионного соглашения шести общеобразовательных школ. В качестве концессионера планирует выступить ГК «Просвещение» (ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение»), в реализации проекта также принимает участие госкорпорация ВЭБ.РФ. По соглашению школы общей мощностью 5,7 тысячи мест должны быть построены до конца 2022 года. Срок реализации проекта 15 лет. Эксплуатация объекта концессионером 12,5 лет. Сумма средств федерального бюджета 5,9 млрд рублей, в том числе капитальный грант в 2,5 млрд рублей. Плата концедента 3,3 млрд рублей. Совокупные расходы бюджета на реализацию проекта 14,6 млрд рублей (5,9 млрд из федерального, 7,5 млрд из областного, 1,3 млрд из муниципального). Средний размер платы концедента — 858 млн рублей (из регионального бюджета 620 млн, федерального 238 млн).

Мы исходили из тех потребностей, которые есть на местах в общеобразовательных учреждениях, и из методики, утвержденной Министерством просвещения РФ, сообщает министр образования Сергей Федорчук. То есть имеется нехватка мест в определенных муниципалитетах, и только в этих муниципалитетах мы можем возводить такие объекты. Несмотря на увеличение числа школ, их нехватка сохраняется, особенно в Новосибирске. Могу сказать, что, по нашим данным, с нарастающим итогом за последние пять лет она увеличится почти на 10%. При простых подсчетах нам необходимо построить не менее 20 новых школ мощностью около 21 тысячи мест.

В то же время в ходе обсуждения депутаты обратили внимание на ряд интересных моментов. Во-первых, несмотря на значимость проекта, в его разработке изначально не участвовали ключевые министерства регионального правительства Министерство юстиции, Министерство экономики, несмотря на то, что его глава Лев Решетников выступал одним из докладчиков по данному вопросу на комитете (Вторым докладчиком выступал Сергей Федорчук. Ред.), и Министерство финансов, подключившиеся к его обсуждению постфактум.

Проект соглашения поступил в Заксобрание, где мы выработали замечания, собрали рабочую группу, в состав которой входили представители правительства, говорит зампредседателя комитета Ирина Диденко. Минюст на этапе рассмотрения проекта в Заксобрании впервые работал над проектом соглашения. До этого Минюст не участвовал в разработке условий соглашения, что довольно странно, потому что необходима правовая поддержка. В рекомендациях мы отразили пути разрешения замечаний, 6 августа были даны соответствующие поручения уже на площадке правительства. Вопрос: почему эти поручения не были выполнены?

Подобное уклонение министерств дало депутатам повод для подозрений, что их руководители не решаются брать на себя ответственность за проект.

Эта концессия по школам не будет в перспективе большой петлей для бюджета? Потому что, смотрю, Минфин не участвует в соглашении, Минюст не участвует, интересуется депутат Иван Мороз. Это не афера для области? У меня сомнение, что здесь все нормально. Очень много темных пятен, которые непонятны нам, депутатам. Может быть, пойти по другому пути? Меня настораживает, что в программе может участвовать только этот концессионер с уставным капиталом в 100 тысяч рублей.

Прямым текстом

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Вторым моментом, на который обратили внимание депутаты, — стала непрописанная в соглашении ответственность за состояние объектов, а именно — кто будет ее нести компания-концессионер или директор образовательного учреждения?

В соглашении не отражено взаимодействие концессионера с образовательным учреждением, поясняет Ирина Диденко. Ответы в рабочем порядке, что «заключим соглашение потом», не работают, потому что речь идет о безопасности детей, об ответственности за каждого из 5,7 тысячи детей. Мы получали ответы, что один (Концессионер. — Ред.) несет ответственность за одно, а другой (Учреждение. Ред.) за другое. Так не бывает. Ответственный должен быть один. Мы считаем, что это должна быть ответственность концессионера, который осуществляет целевую деятельность, он может привлекать третью организацию, но несет за нее ответственность как за себя. Так гласит закон.

В качестве первоначального решения комитета было: «Предложить профильным министерствам к сессии разработать в соответствии с Финансовым кодексом РФ разработать порядок заключения концессионных соглашений и в этом порядке предусмотреть участие указанных ключевых министерств с соответствующим объемом ответственности за принятые ими решения по согласованию».

Но не сложилось…

Сорванные сроки и министр-камикадзе

«Карты попутал» участвующий в заседании комитета спикер Заксобрания Андрей Шимкив, высказавшийся по поводу концессии непосредственно перед тем, как было объявлено о голосовании. По мнению спикера, в данной ситуации можно провести аналогию с другой концессией по строительству в Новосибирске шести поликлиник.

Вы нам предлагаете согласовать концессию, которая заведомо невыполнима за 2022 год, обратился спикер сначала к министру экономического развития. Мы точно входим в риск лишения федеральных денег. Да, вам кто-то пообещал, что-то есть… Вы нам тож е по поликлиникам многое обещали ничего нет. С вас стали спрашивать ввод объектов, а их нет. Поэтому, Лев Николаевич, пора бы вам уже повзрослеть. Вы про мост рассказывали, про 91 млрд стали министром после этого. После школ вице-губернатором станете или кем? Вы хоть читали договор? В шапке написано «договор на 1,1 тысячи мест в школе», а дальше в договоре «580 мест», а дальше «не более 28 тысяч кв. м». За эти деньги мы можем получить в итоге 5-10 тысяч кв. м.

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В региональном правительстве не исключили, что стройка по школам может уйти в 2023 год.

Перенос примерно на полгода возможен,   говорит Сергей Федорчук. Это мы видим по всей стране. Я поспрашивал коллег: никто из тех, кто получил гранты, к строительству не приступил, несмотря на то, что в этих регионах не нужно согласование с Заксобранием. Скорее всего, эта стройка уйдет в 2023 год, потому что, даже если мы начнем в январе строить, конечно, нам нужно будет хотя бы 3-4 месяца на благоустройство.

Тем не менее пока председатель Заксобрания предложил повременить с выносом «школьной» концессии на сессию и дать ответственным чиновникам регионального правительства отсрочку в месяц, чтобы исправить возможные «косяки».

Федорчук, вы камикадзе: без согласования Минюста, без согласования Минфина… обратился Шимкив к министру образования. Мы, конечно, слышали от вас, что депутаты в бизнесе ничего не понимают. Депутаты могут вам уроки преподавать, биографии почитайте наши. Предлагаю: на эту сессию не выносить, доработать, а через месяц приходить и рассказывать. Принципиальное решение, что школы нужны, есть. Вы приходите сюда, даже не выполнив решения рабочей группы, кстати, у первого заместителя (Губернатора. Ред.). Его, кстати, впервые здесь нет стыдно, наверное, за себя и за вас.

Данное предложение единогласно поддержали члены комитета. Более того, звучали предложения по поводу смены компании-концессионера.

Условия выделения федеральных средств связаны с привлечением именно «Пятой концессионной компании» и «Просвещения» — и никакой другой в качестве концессионера? такой вопрос задал депутат Константин Антонов.

Как выяснилось, больше с подобной частной инициативой никто не вышел.

Мы разгребаем последствия сложившейся градостроительной политики, считает депутат Алексей Андреев. Вначале строим микрорайоны, а потом уже начинается поиск мест под объекты для социальных нужд граждан, которые в них живут. У нас есть механизмы, чтобы тот застройщик, который строит микрорайон, мог бы сразу строить школу? Потом коммерческая составляющая этого микрорайона будет выше, чем тех, где нет школ, детсадов.

Свои застройщики, как подтверждают в правительстве, действительно есть, однако по каким-то причинам браться за подобные объекты они не торопятся на протяжении многих лет.

По крайней мере семь лет назад желающих строить точно не было, сообщает Сергей Федорчук. Я знаю школу на «Чистой слободе». Пока мы ее не построили по федеральной программе, никто строить не собирался. Единственная школа, которую, как я помню, построил застройщик это 211-я школа в Калининском районе, которую мы все равно выкупали на протяжении трех лет.

Подстраховались с остальными

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Чтобы уж окончательно подстраховаться от последствий концессионных соглашений, следом было принято еще одно решение — об ограничении выплат по соглашениям такого рода. Такое решение согласовано с правительством Новосибирской области в рамках рабочей группы, и на него имеется положительное заключение губернатора.

Мы говорили о необходимости осознанного ограничения с точки зрения возможностей бюджета будущих периодов выплат областного бюджета на соглашения о государственно-частном партнерстве и концессионные соглашения, говорит Ирина Диденко. Есть разногласия по поводу, собственно, лимита. Но, полагаем, следует это решение вынести в первом чтении на сессию и продолжить обсуждение ко второму.

Напомним, что договор «школьной» концессии предполагает появление новых школ на улицах Выборная, Титова, Шевелева, на Ипподромской магистрали (рядом с Шевченковским жилмассивом), а также на Плющихинском и Дивногорском жилмассивах.

Фото пресс-службы Законодательного собрания Новосибирской области

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Школы концессия власть бизнес


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