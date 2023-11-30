Ученые предупредили о мощной магнитной буре 1 декабря

Ученые Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН) сообщили, что предстоящая 1 декабря геомагнитная буря может ознаменоваться, как одна из наиболее интенсивных за этот год.

По словам руководителя Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артема Абунина, во второй половине 30 ноября ожидается геомагнитная буря, которая может достигнуть уровня Кр=8, что классифицируется как «очень большая», в то время как Кр=9 считается «экстремальной».

По данным видеоматериалов от американской обсерватории SDO, в ближайшие дни геомагнитные бури, вызванные пятью порциями солнечной плазмы, могут вызвать полярные сияния не только в северных, но и в средних и даже южных широтах.

От негативного влияния магнитных бурь чаще всего страдают пожилые люди, так как у них, как правило, ослаблена иммунная система и присутствуют хронические болезни. Кроме того, ухудшение физического самочувствия могут испытывать люди с почечными заболеваниями, вегетососудистой дистонией и с избыточным весом.

Также магнитные колебания обычно не обходят стороной беременных женщин и младенцев.

В эти дни у метеочувствительных людей могут быть проблемы с артериальным давлением, они могут чувствовать резкий упадок сил и работоспособности, головокружения и мигрени, головные боли, сонливость и недомогания, а некоторые — становятся просто раздражительными, а также нередки жалобы на ломоту в суставах, невнимательность, конфликтность и повышенную тревожность.

Специалисты из области медицины рекомендуют в период магнитных бурь относиться бережнее к своему здоровью, чтобы уменьшить их негативное воздействие.

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