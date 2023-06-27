Школу за 1,3 млрд рублей на улице Кубовой в Новосибирске построит Строительное управление РСТ

В Новосибирске определили подрядчика, который выполнит работы по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и строительству здания школы по ул. Кубовой, 100 в Заельцовском районе Новосибирска. Победителем аукциона признано ООО «Строительное управление РСТ». Компания стала единственным участником торгов и выполнит работы за начальную цену — 1,299 млрд рублей. Заказчиком работ выступает Управление капитального строительства мэрии Новосибирска.

Напомним, школа будет состоять из двух корпусов: четырехэтажного здания школы, расположенного на земельном участке площадью 9096 кв. метров и спортивного блока (земельный участок площадью 8474 кв. метров).

Школа рассчитана на 825 мест (с 1 по 11 классы) в одну смену.

Помимо учебных классов, в школе запланированы восемь кабинетов дополнительного образования (кабинет, экологии, робототехники, радиомоделирования, технического моделирования, правила дорожного движения, литературная гостиная, студия школьного телевидения и звукозаписи, а также кабинет центра детских инициатив для старших классов. Подрядная организация должна завершить работы до 30 декабря 2024 года.

В правительстве Новосибирской области отмечали, что за два года в регионе планируется ввести 18 школ, в том числе шесть в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2021 году (рассчитаны на 5775 учеников). По условиям концессионного соглашения в Новосибирске построят школы: на улице Николая Сотникова (Южно-Чемской жилмассив) — 1100 мест; на улице Спортивной (Чистая слобода) — 1100 мест; на улице Виктора Шевелёва (Южно-Чемской жилмассив) — 1100 мест; на улице Татьяны Снежиной (Плющихинский жилмассив) — 550 мест; на улице Пролетарской (Ключ-Камышенское плато) — 1100 мест, на улице Большой (Новомарусино) — 825 мест. Прокуратура Новосибирской области взяла на особый контроль завершение строительства новых школ. Отмечается, что 14 школ должны быть сданы в этом году, остальные — в следующем, в том числе школа на ул. Кубовой, 100.

По данным Seldon Basis, ООО «Строительное управление РСТ» создано в 2011 году в городе Новосибирске. Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — строительство жилых и нежилых зданий. Учредителями компании являются Александр Степанов (70% УК) и Максим Захаров (30% УК). Генеральный директор — Андрей Калинин, Директор — Евгений Фролов. Согласно финансовой отчетности за 2022 год, выручка компании составила 2 млрд рублей (в 2021 году — 2,4 млрд рублей), чистая прибыль — 46,2 млн рублей (в 2021 году — 39,2 млн рублей). В активе компании 36 госконтрактов на общую сумму 17,8 млрд рублей. Чаще всего контракты заключались c Минстрой Кузбасса (основной заказчик).

Ранее редакция сообщала, что Новосибирску необходимо за четыре года построить 20 школ.