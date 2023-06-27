В Новосибирской области до сих пор не проведены торги по ремонту дорог на 2,1 млрд рублей

— На сегодня сумма незаконтрактованных средств (По дорожным ремонтам. — Ред.) составляет 2,121 млрд рублей, — сообщил на заседании транспортного комитета регионального парламента министр транспорта Анатолий Костылевский.

Он также назвал территории, где до сих пор не заключены контракты на проведение дорожных работ: Баганский, Барабинский, Болотный, Венгеровский, Искитимский, Купинский, Мошковский, Новосибирский, Ордынский районы. По части из них итоги торгов будут подведены в ближайшее время. По некоторым аукционы признаны несостоявшимися и будут проводиться заново после корректировки документации.

— По Искитимскому району уже есть понимание, что бюджеты не будут освоены. Большие опасения у нас по Чановскому району: проект выйдет из экспертизы в лучшем случае в августе, и здесь риски освоения денег присутствуют, — отметил министр. — Искитиму мы на сессии планируем добавить средства на дорогу к святому источнику, так как по экспертизе сумма получилась больше плана. В Кольцово в ближайшее время объявят конкурс на подъезды №2 и №3 к СКИФу. В Оби пока нет понимания, когда получат положительную экспертизу по старому Толмачевскому шоссе (230 млн рублей). В Новосибирске большая цифра — 692 млн рублей.

Министр сообщил, что уже подготовлены предложения по снятию с двух муниципалитетов средств, которые предназначались на дорожные ремонты. В поправках бюджета они убраны. Это Новосибирский и Искитимский районы. К районам, которые находятся в зоне риска, Минтранс намерен вернуться в сентябре.

— Если там не будет движения, то поступят дополнительные предложения по снятию или перераспределению средств. Деньги планируется направить районам, которые уже провели торги 2024 года, — резюмировал Костылевский.

Заммэра Новосибирска Олег Клемешов сообщил, что в городе объекты, за исключением одного, не вызывают вопросов.

— Сейчас проводятся конкурсные процедуры. Итоги будут подведены 3 июля. В городе останется один объект — улица Семена Иоаниди. Это двухгодичный контракт на 2023-2024 годы на 100 млн рублей. Рассчитываем, что проектно-сметная документация по объекту будет в августе-сентябре. Если ПСД выйдет в обозначенные сроки, то деньги можно будет направить на вынос коммуникаций, а в следующем году приступить к ремонту дороги, — добавил Клемешов. — По всем остальным контрактам те темпы, которые показывают подрядчики, позволяют быть уверенными, что работы будут выполнены.

Председатель комитета по транспорту Валерий Ильенко напомнил, что депутаты неоднократно предлагали переносить финансирование с тех районов, что не успевают осваивать дорожные деньги, на те, что идут с опережением графика.

— Я также предлагаю при рассмотрении бюджета 2024 года не включать объекты дорожного ремонта, у которых нет проектно-сметной документации, чтобы исключить повторение ситуации, — подчеркнул Ильенко.

Напомним, депутаты весной и летом 2023 года неоднократно поднимали вопрос о том, что города и районы области не успевают в срок отторговать контракты по ремонту дорог. Губернатор области предупреждал, что если контракты не будут отыграны до 1 июня, то с заказчиков снимут деньги , выделенные на 2023 год. К примеру, на 23 мая мэрия Новосибирске не заключила контракты на 1,4 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что дорожные контролеры будут снимать ремонт дорог на видео.