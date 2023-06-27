Рекламодателям

В Новосибирской области до сих пор не проведены торги по ремонту дорог на 2,1 млрд рублей

  • 27/06/2023, 17:35
Автор:
В Новосибирской области до сих пор не проведены торги по ремонту дорог на 2,1 млрд рублей
Депутаты предложили не включать в бюджет следующего года заявки, не имеющие проектно-сметной документации.

— На сегодня сумма незаконтрактованных средств (По дорожным ремонтам. — Ред.) составляет 2,121 млрд рублей, — сообщил на заседании транспортного комитета регионального парламента министр транспорта Анатолий Костылевский.

Он также назвал территории, где до сих пор не заключены контракты на проведение дорожных работ: Баганский, Барабинский, Болотный, Венгеровский, Искитимский, Купинский, Мошковский, Новосибирский, Ордынский районы. По части из них итоги торгов будут подведены в ближайшее время. По некоторым аукционы признаны несостоявшимися и будут проводиться заново после корректировки документации.

— По Искитимскому району уже есть понимание, что бюджеты не будут освоены. Большие опасения у нас по Чановскому району: проект выйдет из экспертизы в лучшем случае в августе, и здесь риски освоения денег присутствуют, — отметил министр. — Искитиму мы на сессии планируем добавить средства на дорогу к святому источнику, так как по экспертизе сумма получилась больше плана. В Кольцово в ближайшее время объявят конкурс на подъезды №2 и №3 к СКИФу. В Оби пока нет понимания, когда получат положительную экспертизу по старому Толмачевскому шоссе (230 млн рублей). В Новосибирске большая цифра — 692 млн рублей.

Министр сообщил, что уже подготовлены предложения по снятию с двух муниципалитетов средств, которые предназначались на дорожные ремонты. В поправках бюджета они убраны. Это Новосибирский и Искитимский районы. К районам, которые находятся в зоне риска, Минтранс намерен вернуться в сентябре.

— Если там не будет движения, то поступят дополнительные предложения по снятию или перераспределению средств. Деньги планируется направить районам, которые уже провели торги 2024 года, — резюмировал Костылевский.

Заммэра Новосибирска Олег Клемешов сообщил, что в городе объекты, за исключением одного, не вызывают вопросов.

— Сейчас проводятся конкурсные процедуры. Итоги будут подведены 3 июля. В городе останется один объект — улица Семена Иоаниди. Это двухгодичный контракт на 2023-2024 годы на 100 млн рублей. Рассчитываем, что проектно-сметная документация по объекту будет в августе-сентябре. Если ПСД выйдет в обозначенные сроки, то деньги можно будет направить на вынос коммуникаций, а в следующем году приступить к ремонту дороги, — добавил Клемешов. — По всем остальным контрактам те темпы, которые показывают подрядчики, позволяют быть уверенными, что работы будут выполнены.

Председатель комитета по транспорту Валерий Ильенко напомнил, что депутаты неоднократно предлагали переносить финансирование с тех районов, что не успевают осваивать дорожные деньги, на те, что идут с опережением графика.

— Я также предлагаю при рассмотрении бюджета 2024 года не включать объекты дорожного ремонта, у которых нет проектно-сметной документации, чтобы исключить повторение ситуации, — подчеркнул Ильенко.

контракты на ремонт дорог срываются

Муниципалитеты Новосибирской области все-таки рискуют потерять выделенные на ремонт дорог деньги

Напомним, депутаты весной и летом 2023 года неоднократно поднимали вопрос о том, что города и районы области не успевают в срок отторговать контракты по ремонту дорог. Губернатор области предупреждал, что если контракты не будут отыграны до 1 июня, то с заказчиков снимут деньги, выделенные на 2023 год. К примеру, на 23 мая мэрия Новосибирске не заключила контракты на 1,4 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что дорожные контролеры будут снимать ремонт дорог на видео

Фото Минтранса Новосибирской области

484

Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Ремонт дорог Олег Клемешов Валерий Ильенко Анатолий Костылевский


Льготная ипотека
ПМЭФ2023
День города в Новосибирске
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Депутат из Новосибирской области рассказал о судьбе пятерых военных-земляков, попавших в плен
23/06/23 17:56
Бригада спецназа из Новосибирска награждена Орденом Жукова
23/06/23 11:48
Дети и родители погибших на СВО военнослужащих будут получать денежные выплаты
22/06/23 17:24
В вытрезвителе Новосибирска в год планируют принимать более семи тысяч человек

В вытрезвителе Новосибирска в год планируют обслуживать более семи тысяч человек

Специализированный центр вскоре откроется в Первомайском районе.
Читать статью >>
Школу за 1,3 млрд рублей на улице Кубовой в Новосибирске построит Строительное управление РСТ

Школу за 1,3 млрд рублей на улице Кубовой в Новосибирске построит Строительное управление РСТ

Компания стала единственным участником аукциона.
Читать статью >>
Экс-руководитель «Новоколледжа» Сергей Чернышов* уехал из России

Экс-руководитель Новоколеджа Сергей Чернышов* уехал из России

Экс-директор и экс-учредитель организации в мае был признан иностранным агентом.
Читать статью >>
Рите Русаковой с диагнозом ДЦП требуется курсовое лечение

Рите Русаковой с диагнозом ДЦП требуется курсовое лечение

Необходимо собрать — 226 464 рубля.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Владимир Шуев, президент фонда ветеранов спецподразделений «Антитеррор» (ФСБ), учредитель регионального военно-патриотического движения «Защитник»

Владимир Шуев — о ситуации с «маршем вагнеровцев»: В колхозе должен быть один председатель

Президент фонда ветеранов спецподразделений «Антитеррор» (ФСБ), учредитель регионального военно-патриотического движения «Защитник», советник по безопасности ИТ-компании Владимир Шуев прокомментировал Infopro54 возможные причины марша Евгения Пригожина и их последствия.
Все материалы
Льготная ипотека
ПМЭФ2023
День города в Новосибирске
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей

В Новосибирске вынесли приговор членам «банды Тамерлана»

27/06/2023, 18:42

В вытрезвителе Новосибирска в год планируют обслуживать более семи тысяч человек

27/06/2023, 18:35

Учительница гимназии №10 Новосибирска отсудила 100 тыс рублей по делу о клевете

27/06/2023, 18:07

Школу за 1,3 млрд рублей на улице Кубовой в Новосибирске построит Строительное управление РСТ

27/06/2023, 17:25
Популярное

Игрушки, пропагандирующие многодетность, могут стать очередной мерой по улучшению демографической ситуации в стране

27/06/2023, 16:13

В Telegram появится функция Stories

27/06/2023, 14:27

НДФЛ для россиян с зарплатой ниже 30 тысяч рублей предлагают отменить

27/06/2023, 10:23
Новости компаний

Банк «Левобережный» занял 14 место в топ-20 банков РФ по кредитованию застройщиков

27/06/2023, 10:52

Номинации конкурса «Сибирь.ПРО»: «ПРОфессиональный взгляд»

26/06/2023, 12:00

Более 30 детей сотрудников АО «РЭС» посетили экскурсию по энергообъектам

26/06/2023, 09:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска