Швейцария приняла восьмой пакет антироссийских санкций

Власти Швейцарии, которые не являются членом Евросоюза, приняли решение «перенять меры восьмого пакета санкций, включая юридическую базу для введения потолка цен на российскую сырую нефть и нефтепродукты», а также «ограничения на некоторые виды сталелитейной продукции» и на товары, предназначенные для авиастроительной и космической отраслей.

Кроме того, вводится запрет на предоставление ряда услуг, в том числе в сфере ИКТ и архитектуры, правительству и компаниям РФ.

Отмечается, что Федеральный совет также отразил в своем постановлении, касающемся восьмого пакета санкций против России, «оружейное эмбарго, которое в силу швейцарского нейтралитета будет также частично распространено в Украину».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление швейцарского правительства.

Кроме того, власти Швейцарии заявили, что скорректируют постановление в отношении торговли удобрениями. Что позволит «закупать определенные виды удобрений, при условии, что этот товар предназначен для третьих стран».

Напомним, что Швейцария и до этого поддерживала все другие пакеты санкций Евросоюза против РФ, которые были объявлены в связи со спецоперацией РФ в Украине.

Ранее редакция сообщала, что Новая Зеландия ввела санкции в отношении предприятий РФ, имеющих экономическое или стратегическое значение для страны.