Рекламодателям

Швейцария приняла восьмой пакет антироссийских санкций

  • 24/11/2022, 11:54
Автор:
санкции против РФ
Таким образом Федеральный совет присоединился к последним по времени мерам, одобренным ЕС.

Власти Швейцарии, которые не являются членом Евросоюза, приняли решение «перенять меры восьмого пакета санкций, включая юридическую базу для введения потолка цен на российскую сырую нефть и нефтепродукты», а также «ограничения на некоторые виды сталелитейной продукции» и на товары, предназначенные для авиастроительной и космической отраслей.

Кроме того, вводится запрет на предоставление ряда услуг, в том числе в сфере ИКТ и архитектуры, правительству и компаниям РФ.

Отмечается, что Федеральный совет также отразил в своем постановлении, касающемся восьмого пакета санкций против России, «оружейное эмбарго, которое в силу швейцарского нейтралитета будет также частично распространено в Украину».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление швейцарского правительства.

Кроме того, власти Швейцарии заявили, что скорректируют постановление в отношении торговли удобрениями. Что позволит «закупать определенные виды удобрений, при условии, что этот товар предназначен для третьих стран».

Напомним, что Швейцария и до этого поддерживала все другие пакеты санкций Евросоюза против РФ, которые были объявлены в связи со спецоперацией РФ в Украине.

 

Ранее редакция сообщала, что Новая Зеландия ввела санкции в отношении предприятий РФ, имеющих экономическое или стратегическое значение для страны.

Фото: pixabay.com — pasja1000

366

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина спецоперация санкции


Спецоперация на Украине

Спецоперация — не повод прекращать депутатскую деятельность
24/11/22 14:08
Участникам спецоперации «посодействуют» с ипотекой
23/11/22 12:59
О влиянии частичной мобилизации на рынок труда рассказывает эксперт
23/11/22 10:15
депутаты добровольцы

Спецоперация — не повод прекращать депутатскую деятельность

За депутатами, участвующими в спецоперации добровольно или по частичной мобилизации, сохранят мандаты и должности в областном парламенте.
Читать статью >>
промышленный парк на Азовстали

Сибирские компании зовут в промышленные парки на «Азовстали»

Территорию бывшего металлургического завода предлагают развивать комплексно и разместить на площадке три парка.
Читать статью >>
Депутат «выбил» у чиновников «экскурсию» на ледовую арену

Депутат «выбил» у чиновников «экскурсию» на ледовую арену

Информация по готовности ледового дворца спорта, которая появляется в разных источниках, принципиально разнится.
Читать статью >>
В мэрии составили реестр мест слива неочищенных стоков в малые реки города

В мэрии составили реестр мест слива неочищенных стоков в малые реки города

Финансирование строительства линий водоотведения хотят прописать в региональной программе.
Читать статью >>

Актуальный разговор

урожай

«Сибагро» вернул в оборот более 20 тысяч гектаров заброшенных земель

Как агропредприятие получает в Сибири урожайность на уровне Черноземья, рассказал Infopro54 первый заместитель председателя правления по растениеводству холдинга «Сибагро» Сергей Мамонов.
Все материалы
Лента новостей

Спецоперация — не повод прекращать депутатскую деятельность

24/11/2022, 14:08

Сибирские компании зовут в промышленные парки на «Азовстали»

24/11/2022, 13:37

Депутат «выбил» у чиновников «экскурсию» на ледовую арену

24/11/2022, 10:56

Столичный автозавод «Москвич» вновь запустил серийную сборку автомобилей

24/11/2022, 10:51
Популярное

Как избежать кошмаров: советы психологов

24/11/2022, 10:19

Экономист рассказал, на каких атрибутах нового года можно неплохо заработать

24/11/2022, 09:59

Новосибирским ветеранам ВОВ на юбилеи дарят подарки

23/11/2022, 17:40
Новости компаний

ВТБ выдал более 200 млрд рублей по ипотеке с господдержкой

24/11/2022, 14:24

Бизнес на связи: «Ростелеком» в Новосибирске подключает Виртуальную АТС со скидкой 50%

24/11/2022, 13:37

Единственный в России производитель вакцины от гепатита А нарастит производство

24/11/2022, 13:34

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Ноябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска