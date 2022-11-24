Разработчик игр FIFA и Need for Speed ушел из РФ

Американская корпорация Electronic Arts полностью покинула Россию. Она занималась разработкой таких игры, как FIFA, Need For Speed, F1 («Формула-1»), передают «Известия».

По словам бывшего сотрудника агентства, отвечающего за продвижение Electronic Arts в России, компания перенесла все маркетинговые активности, связанные со странами СНГ, в свой офис в Польше.

Напомним, Electronic Arts объявила о приостановке продаж своих игр в РФ и Белоруссии еще весной. С тех пор новинки студии больше не встречались в отечественных магазинах. Из финансового отчета компании Electronic Arts по итогам года, опубликованном в мае, выяснилось, что американская корпорация приняла решение покинуть российский рынок как минимум до апреля будущего года. В документе при этом отмечалось, что это только предположение, однако EA сделала все, чтобы быть готовой и к такому развитию событий.

— Закрытие представительства в России создаст дополнительные сложности для региональных партнеров компании. Они не смогут оперативно связываться с Electronic Arts и решать возникшие вопросы, связанные с технической поддержкой. В частности, если у пользователей возникнут проблемы с уже приобретенной игрой, работой ее онлайн-функций, обратиться за помощью в настройке приложения будет не к кому, — подчеркнул директор по стратегическим коммуникациям российских киберспортивных организаций ESforce Holding Ярослав Мешалкин.

Мешалкин добавил, что, кроме техподдержки, игроки не могут рассчитывать и на бонусы. Так, если раньше у пользователя возникали какие бы то ни было неполадки с игрой от EA, то ему в качестве компенсации могли начислить игровую валюту.

Ранее редакция сообщала, что крупнейший в мире производитель видеокарт покинул РФ.