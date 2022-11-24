Рекламодателям

Депутат «выбил» у чиновников «экскурсию» на ледовую арену

  • 24/11/2022, 10:56
Автор:
Депутат «выбил» у чиновников «экскурсию» на ледовую арену
Информация по готовности ледового дворца спорта, которая появляется в разных источниках, принципиально разнится.

Предваряя принятие повестки дня сессии Заксобрания депутат Вячеслав Илюхин предложил записать протокольно, чтобы на следующей сессии детально рассмотреть вопрос о готовности строящейся ледовой арены с организацией на объект экскурсии для, депутатов.

превышение должностных полномочий

«Метро МИРу» вменяют некачественные строительные материалы

— В последнее время противоречивая информация по ледовой арене появляется, —поясняет Илюхин.  — В телеграмм-каналах публикуется видео с разрухой, СМИ сообщают, что объект будет готов в ближайшее время. Хочу своими глазами убедиться, что все хорошо.

Попытка председателя Заксобрания Андрея Шимкива спустить это предложение на уровень рассмотрения на комитете не удалась.

— Почему комитет должен решать этот вопрос?! — возмущенно обратился Илюхин к Шимкиву. — Вы меня уже два раза уговаривали не ездить. Сейчас опять вопрос заболтаем!

новости Новосибирска

Июльская сессия регионального парламента началась с обвинения в коррупции

К обсуждению предложения спикера согласовать для Вячеслава Илюхина с главой Минстроя Алексеем Колмаковым осмотр объекта, подключился первый вице-премьер областного правительства Владимир Знатков.

— Вообще, мы индивидуальные экскурсии не проводим, — заявил чиновник, — Но если Вячеслав Викторович (Илюхин. — Ред.) настаивает, то проведем в ближайшее время. Напомним, что строящаяся ледовая арена неоднократно становилась поводом для критики работы областных чиновников со стороны представителей, как федеральной власти, так и контролирующих органов. В конце прошлого года, по неофициальной версии, претензии контролеров к срокам и качеству работ стоили должности теперь уже бывшему главе регионального Минстроя Ивану Шмидту.

Строительство Многофункциональной ледовой арены в Новосибирске идёт в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Шестиэтажный комплекс ледовой арены высотой 38,2 метра и общей площадью 55 тыс. кв. м предусматривает основную арену на 10,5 тысяч зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будут спортивный, тренажёрный залы, спортивные раздевалки для команд, необходимые вспомогательные помещения. Планируется использование ледовой арены в качестве основного домашнего стадиона хоккейного клуба «Сибирь». Помимо возведения ЛДС, обустраиваются подъездные пути к спортивному комплексу, строятся станция метро «Спортивная», сооружения поверхностного водоотвода с территории и пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста.

Ранее редакция рассказывала, что директору компании-подрядчика, которая строит ледовую арену, выписали штраф более 100 млн рублей.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

641

Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : ледовая арена депутат


Спецоперация на Украине

Спецоперация — не повод прекращать депутатскую деятельность
24/11/22 14:08
Участникам спецоперации «посодействуют» с ипотекой
23/11/22 12:59
О влиянии частичной мобилизации на рынок труда рассказывает эксперт
23/11/22 10:15
депутаты добровольцы

Спецоперация — не повод прекращать депутатскую деятельность

За депутатами, участвующими в спецоперации добровольно или по частичной мобилизации, сохранят мандаты и должности в областном парламенте.
Читать статью >>
промышленный парк на Азовстали

Сибирские компании зовут в промышленные парки на «Азовстали»

Территорию бывшего металлургического завода предлагают развивать комплексно и разместить на площадке три парка.
Читать статью >>
В мэрии составили реестр мест слива неочищенных стоков в малые реки города

В мэрии составили реестр мест слива неочищенных стоков в малые реки города

Финансирование строительства линий водоотведения хотят прописать в региональной программе.
Читать статью >>
иностранные собственники

В Новосибирске зарегистрированы более 1,5 тысячи компаний с иностранными собственниками

За год количество таких организаций в регионе увеличилось на 34%. Их учредители чаще всего базируются в Великобритании и Белизе.
Читать статью >>

Актуальный разговор

урожай

«Сибагро» вернул в оборот более 20 тысяч гектаров заброшенных земель

Как агропредприятие получает в Сибири урожайность на уровне Черноземья, рассказал Infopro54 первый заместитель председателя правления по растениеводству холдинга «Сибагро» Сергей Мамонов.
Все материалы
Лента новостей

Спецоперация — не повод прекращать депутатскую деятельность

24/11/2022, 14:08

Сибирские компании зовут в промышленные парки на «Азовстали»

24/11/2022, 13:37

Столичный автозавод «Москвич» вновь запустил серийную сборку автомобилей

24/11/2022, 10:51

Как вести бизнес: онлайн или оффлайн?

24/11/2022, 10:30
Популярное

Как избежать кошмаров: советы психологов

24/11/2022, 10:19

Экономист рассказал, на каких атрибутах нового года можно неплохо заработать

24/11/2022, 09:59

Новосибирским ветеранам ВОВ на юбилеи дарят подарки

23/11/2022, 17:40
Новости компаний

ВТБ выдал более 200 млрд рублей по ипотеке с господдержкой

24/11/2022, 14:24

Бизнес на связи: «Ростелеком» в Новосибирске подключает Виртуальную АТС со скидкой 50%

24/11/2022, 13:37

Единственный в России производитель вакцины от гепатита А нарастит производство

24/11/2022, 13:34

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Ноябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска