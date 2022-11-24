Депутат «выбил» у чиновников «экскурсию» на ледовую арену

Предваряя принятие повестки дня сессии Заксобрания депутат Вячеслав Илюхин предложил записать протокольно, чтобы на следующей сессии детально рассмотреть вопрос о готовности строящейся ледовой арены с организацией на объект экскурсии для, депутатов.

Попытка председателя Заксобрания Андрея Шимкива спустить это предложение на уровень рассмотрения на комитете не удалась.

— Почему комитет должен решать этот вопрос?! — возмущенно обратился Илюхин к Шимкиву. — Вы меня уже два раза уговаривали не ездить. Сейчас опять вопрос заболтаем!

— Вообще, мы индивидуальные экскурсии не проводим, — заявил чиновник, — Но если Вячеслав Викторович (Илюхин. — Ред.) настаивает, то проведем в ближайшее время. Напомним, что строящаяся ледовая арена неоднократно становилась поводом для критики работы областных чиновников со стороны представителей, как федеральной власти, так и контролирующих органов. В конце прошлого года, по неофициальной версии, претензии контролеров к срокам и качеству работ стоили должности теперь уже бывшему главе регионального Минстроя Ивану Шмидту.

К обсуждению предложения спикера согласовать для Вячеслава Илюхина с главой Минстроя Алексеем Колмаковым осмотр объекта, подключился первый вице-премьер областного правительства Владимир Знатков.

Строительство Многофункциональной ледовой арены в Новосибирске идёт в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Шестиэтажный комплекс ледовой арены высотой 38,2 метра и общей площадью 55 тыс. кв. м предусматривает основную арену на 10,5 тысяч зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будут спортивный, тренажёрный залы, спортивные раздевалки для команд, необходимые вспомогательные помещения. Планируется использование ледовой арены в качестве основного домашнего стадиона хоккейного клуба «Сибирь». Помимо возведения ЛДС, обустраиваются подъездные пути к спортивному комплексу, строятся станция метро «Спортивная», сооружения поверхностного водоотвода с территории и пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста.

Ранее редакция рассказывала, что директору компании-подрядчика, которая строит ледовую арену, выписали штраф более 100 млн рублей.