Сиба-ину против лабрадора: владельцы подравшихся псов судятся в Новосибирске

В Дзержинском районном суде Новосибирска началось рассмотрение дела по иску владелицы собаки редкой породы сиба-ину. Женщина просит взыскать 15 тысяч рублей с хозяйки лабрадора, напавшего на ее питомца.

Схватка между псами произошла в конце мая 2023 года во время прогулки. Как рассказала истица, лабрадор напал на ее сиба-ину, а хозяйка агрессивного кобеля со стороны наблюдала за тем, как ее питомец рвет пушистого оппонента.

В суде истица пояснила, что от зубов лабрадора пострадала собака, стоимость которой на рынке доходит до 100 тысяч рублей. Помимо прочего, выяснилось, что кровожадный пес покусал и хозяйку сиба-ину, когда пыталась спасти своего питомца.

Собаковеды отмечают дружелюбный характер японской сиба-ину . При этом, у нее бывает сильно выражен охотничий инстинкт.

В описании представителей породы у лабрадора так же отмечается дружелюбность, тактильность, доброта ко всем и каждому. Заводчики подчеркивают их социальную адаптацию и принятие других животных в «свой круг».

Не смотря на положительные черты характера каждой из этих пород, на поведение животного также влияют условия, в которых вырос щенок, его ранняя социализация, способности человека развивать в собаке породные черты характера, подход к дрессировке и в целом условия жизни собаки.

— Порода — это своего рода первичная информация, с помощью которой можно предположить характер будущего питомца. Ответственность за характер и поведение полностью лежит на владельце. От того, насколько правильно он будет воспитывать и ухаживать за животным, будет зависеть дальнейшая судьба питомца, — пояснил VN.ru президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске прокуратура через суд добилась моральной компенсации ребёнку, пострадавшему от укусов собаки.