Губернатор объяснил повышение тарифа на метро до 38 рублей в Новосибирске

Комментируя возможность повышения тарифа на проезд в метрополитене Новосибирска до 38 рублей в ходе прямого эфира губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что это пока только заявка муниципального предприятия.

— Департамент по тарифам будет проверять обоснованность всех затрат. Какое-то увеличение будет одобрено, так как растет стоимость топлива, запчастей, чтобы удержать квалифицированные кадры им необходимо повышать зарплату. Подход к изменению тарифа будет взвешенный, — пояснил глава региона.

При этом он напомнил, что в регионе достаточно большая группа льготников — около 600 тысяч человек — на которых повышение тарифа на проезд в метро не скажется. Их оплату компенсирует бюджет.

— Если в Новосибирске есть желание адресно поддержать какие-то категории граждан, то это более правильное решение, чем искусственно сдерживать рост тарифа. Это ведет к тому, что теряют все: пассажиры, которые надеются на повышение качества предоставляемых услуг, на обновление состава, и предприятие платежеспособность которого ухудшается, — уверен Андрей Травников. — В этом году депутаты регионального парламента поддержали предложение об увеличении категории льготников, которые получат право на проезд в пригородном транспорте — ветеранов труда Новосибирской области. Это около 300 тыс человек. Это более правильных подход, чем загонять городские предприятия в убыточное состояние.

Напомним, в 2022 году метрополитен просил повысить стоимость проезда до 35 рублей. Департамент согласовал 30 рублей.

При этом в мэрии подчеркивают, что даже тариф в 38 рублей не даст метрополитену возможность обновлять подвижной состав.

Ранее редакция сообщала о том, что в метро Новосибирска введут дифференцированные тарифы.