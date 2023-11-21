Составлен рейтинг Топ-5 лучших муниципальных больниц Новосибирска

В период пандемии, сезонных вирусов и прочих, стихийно возникающих проблем со здоровьем, жители города попадают на больничные койки. Можно долго и эмоционально ругать государственную систему здравоохранения, но позволить себе только платную медицину и частные стационары могут далеко не все сибиряки. Мы тщательно изучили отзывы пациентов городских больниц и с радостью обнаружили, что поправить здоровье без ущерба для кошелька и нервов все-таки можно.

Редакция Infopro54 составила рейтинг отделений больниц в районах Новосибирска. Основой стали реальные отзывы горожан в сервисе 2ГИС. Напоминаем, что мнение этих людей может не совпадать с точкой зрения издания.

Номер 1

Первое место по Новосибирску достойно заняла Городская клиническая больница №1 на ул. Залесского, 6.

Этой больнице пользователи поставили 4,7 баллов. Самым лучшим, по мнению пациентов, является офтальмологическое отделение.

― Сегодня была тут первый раз с опухолью глаза, ждала недолго очередь, очень милая девушка молодая вела приём, всё быстро, за минуту, ― рассказал пользователь Юлия.

Некоторые люди жалуются, что дозвонится до больницы часто невозможно. Но такая проблема вполне типичная для многих медучреждений города.

Бонусом в карму можно смело записать недавний случай в этой больнице, где команда опытных врачей сотворила настоящее чудо с совершенно уникальным пациентом. Мужчина, поступивший в отделение с вилами в голове остался не просто жив, но даже не получит инвалидность в будущем.

Номер 2

Второе место у городской Детской клинической больницы скорой медицинской помощи на Красном проспекте, 3. Оценка у больницы ― 4,6 баллов. Люди отмечают добрый и отзывчивый персонал, который очень хорошо ладит с детьми.

― Врачи хорошие, с детьми прям занимаются, дают домашнее задание на дом, очень ласковые, ― говорится в одном из отзывов.

Но есть и недовольные родители. Их возмущает то, что их не пускают к врачу, если они пришли чуть раньше назначенного времени приема.

Чудеса случались и в стенах этого медучреждения. Обычно сюда доставляют детей со сложными диагнозами или после ЧП. Именно эти медики спасли жизнь школьницы, на которую с ножом в лесу набросилась одноклассница. У пострадавшей были глубокие порезы на лице и огромная потеря крови.

― Сердечно благодарим главного врача Заблоцкого Ростислава Михайловича и весь персонал, которые помогли спасти дочь в этой страшной истории, ― написали в социальных сетях родители девочки.

Номер 3

Третье место по Новосибирску занимает Больница №25 с прекрасным хирургическим отделением на улице Александра Невского, 9. Оценка составляет 4,5. В основном люди хвалят хирургов.

― Операция плановая, бесплатная, что совершенно не сказалось на качестве проведения, — отметил один пользователь.

Однако не всех здесь могут спасти профессиональные руки врача. Поэтому в отзывах попадаются и те, кто, потерял своих близких.

― Мой родственник попал в данное учреждение своими ногами на плановую операцию, в итоге ― 2 дня мучений после операции, потом реанимация и морг, ― такой отзыв оставил один из близких умершего.

Другие же уверены, что зданию необходим капитальный ремонт, поэтому ставят не более 1 балла.

Номер 4

Четвертое место досталось Центральной клинической больнице с гинекологическим отделением на Пирогова, 25. Оценка ― 4,3 балла. Пациенты хвалят медсестер и врачей. Даже рекомендуют конкретных специалистов, например, заведующую Елену Фомину.

– В ЦКБ в гинекологии живет Бог! – написала одна из пациенток.

Некоторые подмечают общее состояние ремонта больницы. Однако тут же оставляют ремарку, что именно люди делают место, а не наоборот.

Номер 5

Закрывает топ-5 отделений Городская клиническая больница №19 со стационарным реабилитационным отделением на Приграничной, 1/1. Рейтинг у данной больницы ― 4,2 балла.

Люди отмечают сплоченный коллектив и уютную атмосферу. Из минусов пациенты отмечают простой некоторых кабинетов, тренажеры, которые не работают и медиков, которые сами не питаются в своей же столовой.

Ранее редакция сообщала о том, что пациентка одной из городских больниц пожаловалась на тараканов и червей в отделении.