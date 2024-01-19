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Депутат Заксобрания Николай Мочалин продал завод «ЗЖБИ-4»

  • 19/01/2024, 12:05
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Депутат Заксобрания Николай Мочалин продал завод «ЗЖБИ-4»
Покупатель — ГК «Химметалл» — планирует модернизировать предприятие, увеличить производство и расширить номенклатуру.

По данным ЕГРЮЛ, депутат Заксобрания Новосибирской области Николай Мочалин в ноябре 2023 года продал свою ключевой актив — завод «ЖБИ-4», расположенный недалеко от администрации Дзержинского района Новосибирска. 40% в ООО «ЗЖБИ-4» получил Александр Веретенин, 40% — Евгений Гаврилов, которые являются основателями ГК «Химметалл». 20% компании принадлежит Андрею Дивинскому, который с декабря 2023 года является директором предприятия.

С декабря Дивинский также является директором ООО «Производственный центр ЗЖБИ-4». 99,99% в компании с ноября 2023 принадлежит ООО Завод ЖБИ «Горный», который с 2007 года входит в ГК «Химметалл».

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На момент публикации материала редакции Infopro54 не удалось связаться с Николаем Мочалиным — он сбрасывал звонки.

—  Мы много лет работали с Николаем Андреевичем (Мочалиным). Он покупал у нас металл, мы у него ЖБИ. Поэтому мы заинтересовались приобретением предприятия. В тот момент мы сами искали возможности для расширения производства так как действующих мощностей — двух заводов в Горном и Пашино с объемом выпуска продукции 75-80 тысяч квадратных метров в год — нам уже было недостаточно, — рассказал Infopro54 руководитель ГК «Химметалл» Евгений Гаврилов. —  Хочу отметить, что мы в буквальном смысле слова спасли завод. Помимо нас было еще несколько претендентов на актив, но они планировали снести производственные цеха и построить на их месте жилье. Мы твердо уверены, что завод должен продолжать работать, создавать рабочие места, платить налоги, пополнять ВРП региона.

По его словам, группа искала именно производственное здание с мощным фундаментом, стенами, пространством, где могут работать промышленные краны. Строить такие объекты с нуля сегодня очень дорого, а быстровозводимые конструкции, которые используются для создания современных производств, для выпуска ЖБИ не подходят.

— Все производственные корпуса на предприятии останутся, но мы проведем их глубокую модернизацию. Сейчас уже определились с оборудованием и находимся на этапе подписания договоров с производителями и поставщиками. Закупать будем европейское оборудование, через сложные схемы поэтому идти оно будет долго, — констатирует Гаврилов.

Он пояснил, что модернизация цехов будет проходить постепенно. При этом все контракты с заказчиками, заключенные на 2024 год, будут выполняться.

— Если у нас будет останавливаться цех по производству какой-либо продукции, то мы будем перебрасывать заказ на два других завода ЖБИ. Все обязательства, подписанные прежним собственником, мы выполним, — говорит Гаврилов. — Кроме того, в наших планах расширение номенклатуры производства. Например, планируем запустить на «ЗЖБТ-4» производство трехслойных европейских панелей, при этом сохранится выпуск больших колонн. В целом, мы намерены выпускать все, что потребуется рынку.

После модернизации производства «ЗЖБИ-4» совокупный объем выпуска продукции на трех промышленных площадках ГК «Химметалл» вырастет минимум в два раза. Евгений Гаврилов пояснил, что продукцию предприятия компания планирует использовать как на строительстве собственных объектов, так и продавать ее на рынок, причем не только Новосибирской области, но и в другие регионы округа. Такой опыт у группы уже есть — дома из панелей «Химметалла» возводятся в Томске, и других городах Западной Сибири.

В тоже время собеседник Infopro54 подчеркивает, что пространство в купленной ГК «Химметалл» локации на улице Индустриальной, 12 сейчас используется нерационально, по старым, еще советским технологиям, поэтому часть площадки, возможно, пройдет через оптимизацию.

— Если мы поймем, что какие-то участки нам не понадобятся в дальнейшем для расширения производства, то эти площадки могут быть перезонированы в земли населенных пунктов. Мы не исключаем, что на них может быть построено жилье, — пояснил Евгений Гаврилов.

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Кстати, одной из причин расширения производственных активов ГК «Химметалл» является интерес к площадкам комплексного развития территории (КРТ). Речь идет не только о таких проектах как жилмассив «Клюквенный», но и промышленных площадках, которые находится в черте города, но не работают по профилю.

— Мы ведем переговоры о покупке таких площадок, где в перспективе планируем строить жилые комплексы, — сообщил Infopro54 Евгения Гаврилов. —  Нам интересны и такие площадки, как «Клюквенный», как и многим другим застройщикам, но пока останавливает вопрос с развитием на них дорожной, инженерной и социальной инфраструктуры. Сейчас сложилась парадоксальная ситуация: застройщики сидят и ждут, когда в «Клюквенном» начнется строительство инфраструктуры, а «Агентство развития жилищного строительства» — когда на эти площадки выйдут застройщики. Вот как только эти два процесса одномоментно стартуют спрос на всю продукцию для строительной отрасли в регионе резко вырастет. Мы к этому готовимся. Не исключаю, что после запуска строительства инфраструктуры мы также выйдем в «Клюквенный».

Кстати собеседник редакции в шутку или в серьез не исключил, что вскоре все мы можем столкнуться с очередным кризисом.

— В 2007 году мы покупали первый ЖБИ актив в Горном. Только установили оборудование и в 2008 грянул кризис. В 2013 мы приобрели завод в Пашино, поставили оборудование и пришел кризис 2014 года. Не исключаю, что вскоре будет еще один кризис, по крайней мере лично я это предчувствую, — комментирует собеседник редакции Infopro54. — Впрочем, не вижу в этом ничего страшного. Практика показала, что кризис — это возможность для роста. Рынок очищается от нездоровых компаний, а остальные начинают развиваться более активно.

«ЗЖБИ-4» занимается производством железобетона и бетона с 1951 года. Производит продукцию для строительства зданий и сооружений практически по всем видам современных технологий: КУБ 2,5, каркасное строительство, монолитное и кирпичное домостроение, отмечается на сайте компании. Выпускает все марки растворов и бетонов,  а также полный перечень железобетонных изделий

Уставный капитал компании — 310 тысяч рублей. По данным Seldon.Basis, выручка компании в 2022 году составила 41,79 млн рублей (+4%), чистая прибыль — 1,62 млн (-55%). Падение произошло из-за снижения эффективности производства, уточняется на сайте раскрытия информации. Уставный капитал ООО «Производственный центр ЗЖБИ-4» — 19,35 тысяч рублей, выручка и чистая прибыль за 2022 год — 0 рублей.

ГК «Химметалл» — вертикально-интегрированный холдинг. Начал деятельность в 1997 году с торговли черным металлопрокатом, сегодня является одним из ведущих металлотрейдеров Западной Сибири, отмечается на сайте компании. С 2005 года вышел на рынок девелопмента. В 2007 году ГК приобрела ООО Завод ЖБИ «Горный». Совместно с ГК «Новый мир» «Химметалл» реализует знаковые для Новосибирска проекты: ЖК «Олимп», ЖК «Зенит», «Дом на Немировича», ЖК «Лев Толстой», ЖК «История», дом «Нобель». Собственные проекты компании — ЖК «Ельцовский парк» и ЖК «Никольский парк».

Ранее редакция сообщал а о том, что Новосибирск поделился опытом создания водно-зеленого каркаса на примере Ельцовского парка.

Фото пресс-службы Заксобрания Новосибирской области

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Рубрики : Бизнес Промышленность Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Продажа бизнеса ЗЖБИ-4 ГК "Химметалл"


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