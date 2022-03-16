Сибирская железнодорожная логистика разворачивается на Восток

ООО «Новосибирский транспортный терминал», реализующий на территории ПЛП и Коченевского района проект крупного логистического центра, с учетом текущей экономической ситуации меняет приоритеты с Запада в пользу Востока, а именно стран Азии. Об этом в ходе пресс-тура на промышленно-логистический парк рассказал гендиректор компании Игорь Низовских.

— В основе всей этой истории лежат майские указы 2018 года о расширении и развитии транспортных коридоров и ускорении движения под западный конец, но сегодня вся логистика разворачивается на Восток, — говорит директор компании. — Смотрим на Казахстан, Турцию. К 2025 году прогнозируется увеличение в 2—3 раза товарооборота с Китаем. Стоит задача: к концу 2022 года начать эксплуатацию первой очереди. Мы работаем с правительством РФ, так как мы — системообразующее предприятие. Стоит задача: заводы должны работать. Запад закрыт, и мы разворачиваемся в сторону Востока. Виктория Абрамченко говорит, что Новосибирск должен стать центром, точкой роста. Мы подтверждаем свои намерения, увеличиваем инвестиции.

Напомним, что проект подразумевает создание полного комплекса транспортной инфраструктуры, позволяющей принимать, обрабатывать и разгружать поезда объемом до 81 вагона, а также реконструкцию станции Чик с расширением количества станций. В настоящее время проведены земляные работы, вынесены коммуникации. В этом году планируется создание первой контейнерной площадки и части железнодорожных путей до станции Чик. Строительство всего объекта займет около 3 лет.

Помимо усиления интеграции с потенциальными восточными партнерами, как рассказывает Низовских, реализация проекта позволит снизить себестоимость завозимой на территорию России экспортной продукции.

— Сегодня контейнер, который едет из Китая в Россию, как ни странно, вначале проезжает Москву, — рассказывает представитель компании. — Там распределяется, потом возвращается в Новосибирск, потому что в Москве есть распределительные центры, есть инфраструктура, способная принимать поезда. Минусы для нас — это удорожание логистики, увеличение сроков. Те грузы, которые сегодня идут мимо транзитом, должны прибывать в Новосибирск, снижая в себестоимости продукции долю логистических издержек.

С другой стороны, отечественные товаропроизводители даже внутри страны смогут решить многочисленные логистические вопросы. В частности, к проекту уже проявил интерес ряд компаний-резидентов ПЛП.

— Это дополнительный магнит, привлекающий инвесторов в ПЛП, — комментирует директор АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов. — Мы говорим: «На площадке будет компания, которая решит все ваши проблемы с грузоперевозками, складированием, таможенным управлением». И многие компании уже ведут переговоры, чтобы именно отсюда направлять грузы.

Однако при всей значимости проекта требуется некоторая поддержка извне. В результате ковидного 2020 года, когда компания-инвестор, чтобы запустить проект, поставленный тогда на паузу, была вынуждена увеличить объем его финансирования с 3 до 15 млрд рублей, а перерабатывающую способность с 300 до 600 контейнеров в год.

— Регулятор поднял процентную ставку до 20%, — поясняет Игорь Низовских. — Для инфраструктурных проектов это проблема. Есть программа, которая позволяет системообразующим предприятиям получать льготные кредиты под 10% на пополнение оборотных средств. Но у нас все-таки капитальные затраты. Один из рисков — это стоимость кредитования: строительное финансирование на 30% — собственные средства, дальше — проектное финансирование. Мы расходуем свой уставной капитал, мы его практически полностью израсходовали. С этим вопросом сейчас обратились в правительство РФ.

Напомним, что проект ТЛЦ «Сибирский» реализуется по результатам подписанных в 2019 году на Питерском международном экономическом форуме соглашений между ООО «Новосибирский транспортный терминал», РЖД и Минтранса РФ.