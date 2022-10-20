В Новосибирске увидели замедление годового роста цен

На динамику годовой инфляции в регионе повлияли три фактора: на отдельных рынках стало больше товаров, снизились издержки производителей, при этом активность покупателей оставалась сдержанной. Об этом сообщила пресс-служба Сибирского ГУ ЦБ со ссылкой на информационно-аналитический отчет Банка России.

— Аналогичным образом ситуация с зерновыми отразилась на производителях муки, макаронных изделий и различных круп. Затраты на сырье снизились, поэтому годовой рост цен по некоторым продуктам замедлился, в том числе по муке, макаронам, манной крупе и гречке, — поясняет заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев. — Кроме того, по России собрали больше сахарной свеклы. По данным Министерства сельского хозяйства РФ на конец сентября новый урожай превысил прошлогодний почти на треть. В итоге увеличилось производство сахара, а за счет этого и его предложение. Это привело к тому, что годовой рост цен на сахар замедлился.

Новый урожай и высокие переходящие запасы зерновых увеличили предложение сельскохозяйственного сырья в области. Как следствие, зерновые культуры подешевели. Из-за этого затраты на компоненты кормов для местных животноводов снизились. В итоге замедлился рост цен на мясо и молоко.

Если по товарам в целом темпы роста цен в Новосибирской области замедлились, то в сегменте услуг, наоборот, ускорились. На это в том числе повлиял нехарактерный для сентября снегопад. Непогода повысила спрос автовладельцев на услуги шиномонтажа. Это привело к тому, что ускорился годовой рост цен на эту услугу.

Ранее редакция сообщала, что в региональном Минсельхозе сообщали о росте цен на молоко.