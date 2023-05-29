Сибирячку, болевшую коронавирусом, похоронили дважды

Инцидент произошел в Новосибирской области и заинтересовал Росздравнадзор, который, собственно, и выявил нарушения. В ведомстве поддержали родственников умершей женщины в намерении обратиться в страховую компанию с требованием провести экспертизу. Ведь до сих пор они не знают точного времени, когда умерла женщина, передает КП-Новосибирск .

Наталья Бронова еще зимой заболела коронавирусом и попала в больницу вместе со своим мужем. В конце января врачи сообщили родным о ее смерти.

Дочь Натальи Елена сообщила, что родителей лечили одинаковыми лекарствами, которые не помогали. После жалоб отцу Елены сменили препарат, который впоследствии улучшил его состояние. Но мать лечили по прежней схеме. Спустя ей стало сильно хуже, в больнице не могли найти рентген-снимок ее легких, и было принято решение перевести Наталью в реанимацию, где она пролежала две недели и после умерла.

По словам дочери Елены, изначально время, указанное в документах — 11:00, когда проводили вскрытие. Но затем в дневнике наблюдений за пациентом информация меняется, согласно ей, мать умерла в 15:20, но запись сделана на полчаса раньше. Родственники обратились за помощью в Росздравнадзор, который выявил нарушения в медицинской документации.

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