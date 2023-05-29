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Сибирячку, болевшую коронавирусом, похоронили дважды

  • 29/05/2023, 10:13
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Сибирячку, болевшую коронавирусом, похоронили дважды
Дочь умершей намерена обратиться в страховую компанию с требованием провести экспертизу.

Инцидент произошел в Новосибирской области и заинтересовал Росздравнадзор, который, собственно, и выявил нарушения. В ведомстве поддержали родственников умершей женщины в намерении обратиться в страховую компанию с требованием провести экспертизу. Ведь до сих пор они не знают точного времени, когда умерла женщина, передает КП-Новосибирск .

Наталья Бронова еще зимой заболела коронавирусом и попала в больницу вместе со своим мужем. В конце января врачи сообщили родным о ее смерти.

Дочь Натальи Елена сообщила, что родителей лечили одинаковыми лекарствами, которые не помогали. После жалоб отцу Елены сменили препарат, который впоследствии улучшил его состояние. Но мать лечили по прежней схеме. Спустя ей стало сильно хуже, в больнице не могли найти рентген-снимок ее легких, и было принято решение перевести Наталью в реанимацию, где она пролежала две недели и после умерла.

По словам дочери Елены, изначально время, указанное в документах — 11:00, когда проводили вскрытие. Но затем в дневнике наблюдений за пациентом информация меняется, согласно ей, мать умерла в 15:20, но запись сделана на полчаса раньше. Родственники обратились за помощью в Росздравнадзор, который выявил нарушения в медицинской документации.

Ранее редакция сообщала, что новосибирец обманул покупателей бытовой и цифровой техники на 8,5 млн рублей.

Фото: ru.freepik.com — jcomp 

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Росздравнадзор нарушения в медицинской документации медицина ковид инцидент


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