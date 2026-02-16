Выдача кредитных карт в Новосибирской области снизилась на четверть

В январе 2026 года в Новосибирской области количество новых выданных кредитных карт сократилось на 24% по сравнению с декабрем 2024 года. Всего за первый месяц года было выдано 21 тысяча карт, тогда как в декабре прошлого года их было 27,7 тысячи. Объем кредитного лимита уменьшился на 30% до 2,1 миллиарда рублей, как следует из данных «Объединенного кредитного бюро».

Средний размер кредитного лимита также снизился до 100 тысяч рублей, потеряв около 9 тысяч рублей за месяц.

— Процентные ставки по картам остаются высокими – более 50%. Это, с одной стороны, сдерживает рост спроса со стороны граждан, а с другой – вынуждает самих кредиторов сокращать размеры одобряемых лимитов, — комментирует генеральный директор Объединенного кредитного бюро Михаил Алексин.

В Кемеровской области количество выданных кредитных карт сократилось на 27%, в Красноярском крае и Омской области — на 26%, в Иркутской области — на 24%, а в Алтайском крае — на 23%.

