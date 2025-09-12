В Новосибирской области обрушился спрос на кредитные карты

В августе 2025 года в Новосибирской области банки выдали на 35% меньше кредитных карт, чем в прошлом году. Всего жители региона оформили в финансовых организаций 32,8 тысячи договоров. Общий лимит по картам составил 4,3 миллиарда рублей, что на 1,8 миллиарда меньше, чем в 2024 году. Средний лимит по кредитке увеличился на 11% и достиг 133 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В других регионах Сибири также наблюдается снижение выдачи кредиток. В Томской области оно составило 63%, в Алтайском крае и Омской области — 37%, в Красноярском крае и Кемеровской области — 35%.

В России чаще всего карты с самыми высокими лимитами получают жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ, ранее сообщил, что банки становятся более осторожными. Они предпочитают работать с надежными заемщиками, которые могут выплатить кредит. В то же время количество заявок от людей с низкими доходами уменьшается.

Судя по данным банков, размещенных в сети интернет, после завершения льготного периода ставки по кредиткам (ПСК — полная стоимость кредита) в Новосибирской области составляют до 68,9%.

Впрочем, сами банкиры настроены оптимистично. Согласно прогнозам ВТБ, во втором полугодии текущего года ожидается рост выдачи кредитных карт на 10% в годовом исчислении. Этому будет способствовать снижение ключевой ставки.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы отказываются от кредитных карт. В декабре 2024 года выдача новых кредиток упала до минимальных значений.