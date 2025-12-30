Поиск здесь...
Кредитная карта: какой лимит выбрать

Дата:

Разберёмся, как выбрать подходящую сумму и что с ней делать дальше

Кредитная карта: какой лимит выбратьКредитный лимит часто воспринимают как бонус: чем больше, тем лучше. Но на практике именно он определяет, будет ли кредитная карта удобным инструментом или источником постоянного напряжения. Одна и та же сумма может быть комфортной для одного человека и проблемной для другого.

Какой кредитный лимит установить

Представим простую ситуацию. У вас доход 80 000 ₽ в месяц, основные расходы — около 45 000 ₽. Банк готов одобрить кредитную карту с лимитом 300 000 ₽. Формально — всё в порядке. Но вопрос не в том, сколько банк готов дать, а в том, сколько вы готовы вернуть без стресса.

Если 300 000 ₽ будут использованы хотя бы наполовину, ежемесячное погашение может начать конкурировать с обязательными расходами. В такой ситуации карта быстро перестаёт быть удобной.

Более устойчивый подход — выбирать лимит, который:

  • покрывает 1–2 месяца привычных трат;

  • полностью закрывается из одного-двух доходов;

  • не создаёт иллюзию «свободных денег».

Например, при тех же расходах сумма в 100–150 тыс. ₽ даёт запас и остаётся управляемым. Если же карта нужна для редких крупных покупок, лимит можно брать выше — но под конкретную задачу и с чётким планом погашения.

Как правильно пользоваться кредитным лимитом

Частая ошибка: использовать лимит как резерв «на всякий случай». В результате карта постоянно загружена, а задолженность близка к максимуму, это может негативно отразиться на кредитной истории. Важно помнить: при расчёте показателя долговой нагрузки (ПДН) для нового кредита банк учитывает весь лимит целиком, независимо от того, сколько вы реально используете.

Более безопасный сценарий — использовать не более половины лимита.
Например, при сумме в 200 000 ₽ держать долг в районе 60–80 тыс. ₽. Так проще:

  • уложиться в льготный период;

  • не платить проценты;

  • сохранить хорошую кредитную историю.

Ещё один жизненный момент — даты платежей. Когда карт несколько или траты нерегулярные, легко забыть о минимальном платеже. В этом случае помогает простое решение: автоплатёж на минимальную сумму. Он не закрывает долг полностью, но защищает от просрочки.

Важно помнить: кредитный лимит — это не показатель финансовых возможностей. Это инструмент, который работает только при дисциплине.

Можно ли повысить кредитный лимит

Повышение лимита — обычная практика. Банки предлагают его тем, кто:

  • регулярно пользуется картой;

  • вовремя вносит платежи;

  • не допускает просрочек;

  • сохраняет стабильный доход.

Представим сценарий. Вы пользовались картой с лимитом 100 000 ₽ полгода, закрывали долг в льготный период, и банк предлагает увеличить сумму до 180 000 ₽. Стоит ли соглашаться? Только если вы понимаете, зачем вам нужен больший лимит. Например, планируется крупная покупка, и вы точно знаете, как и за какой срок погасите долг.

Если же цель — «пусть будет», лучше отказаться. Повышенный лимит автоматически увеличивает кредитную нагрузку и может повлиять на одобрение других кредитов.

При необходимости лимит можно не только повысить, но и снизить — это полезно, если вы хотите жёстче контролировать расходы.

Итог

Хороший кредитный лимит — тот, которым вы можете управлять. Он должен соответствовать доходам, привычным расходам и финансовым целям. Если долг легко погашается, используется частично и не мешает другим решениям, кредитная карта работает на вас.

Условия выпуска и обслуживания кредитной карты ПАО Сбербанк

ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ
ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
И РИСКИ

Спортивный объект в Новосибирске готовят к консервации по тендеру

В Новосибирской области обрушился спрос на кредитные карты

Автор: Артем Рязанов

В августе 2025 года в Новосибирской области банки выдали на 35% меньше кредитных карт, чем в прошлом году. Всего жители региона оформили в финансовых организаций 32,8 тысячи договоров. Общий лимит по картам составил 4,3 миллиарда рублей, что на 1,8 миллиарда меньше, чем в 2024 году. Средний лимит по кредитке увеличился на 11% и достиг 133 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В других регионах Сибири также наблюдается снижение выдачи кредиток. В Томской области оно составило 63%, в Алтайском крае и Омской области — 37%, в Красноярском крае и Кемеровской области — 35%.

Читать полностью

Новосибирцам сократили лимит по кредиткам до 111 тысяч рублей

Автор: Артем Рязанов

В январе 2025 года в Новосибирской области было выдано на 27% меньше ( 22,3 тысячи штук) новых кредитных карт по сравнению с декабрем 2024 года. Общий объём одобренных лимитов сократился на 34% и составил 2,4 миллиарда рублей. Средний размер лимита уменьшился на 9% и достиг 111 тысяч рублей. Область заняла 13 место в рейтинге из 50 регионов.

Как следует из данных Объединенного кредитного бюро, зафиксировано снижение выдачи в Красноярском крае на 28% — до 21,8 тысячи штук, в Иркутской области — на 27% до 17,7 тысячи, в Кемеровской области — на 28% до 19,3 тысячи, в Алтайском крае — на 31% до 15,1 тысячи и в Омской области — на 29% до 14,6 тысячи.

Читать полностью

В Новосибирской области выдача кредиток упала на 16%

Автор: Артем Рязанов

В декабре 2024 года в Новосибирской области произошло снижение выдачи кредитных карт на 15,7% по сравнению с ноябрём. Эта тенденция наблюдается и в других регионах Сибири, как показывают данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Например, в Иркутской области количество выданных кредитных карт уменьшилось на 18,1%, в Омской — на 17%, а в Алтайском крае — на 16,4%. Однако самое значительное падение было отмечено в Красноярском крае — 22,1%.

Читать полностью

Средний лимит по кредитным картам новосибирцев составил почти 110 тысяч рублей

Автор: Оксана Мочалова

В октябре 2024 года средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам в Новосибирской области составил 101,6 тыс. рублей. Это на 4,5% больше, чем месяцем ранее, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом, количество выданных новых кредиток в регионе, напротив, сокращается пятый месяц подряд. В октябре их выдано на 20,3% меньше, чем в сентябре (с 38,7 тысяч кредитных карт до 30,8 тыс. штук).

Читать полностью

ПСБ увеличил беспроцентный период по кредитной карте до 180 дней

Льготный период доступен сразу после совершения первой покупки и позволяет комфортно погашать задолженность по карте: во время беспроцентного периода достаточно вносить минимальный платеж –  3% от потраченной суммы.  При оформлении карты клиенты также могут получить приветственный бонус от банка в размере 1000 рублей, если в течение двух недель после получения карты оплатят ею покупки на сумму от 10 000 рублей.

Одно из преимуществ пользования кредитной картой ПСБ – это программа лояльности, по которой держатели карты получают кешбэк до 1,5% на все покупки без ограничений по лимиту выплаты в месяц. Также для клиентов доступен дополнительный кешбэк и скидки до 30% от партнеров банка.

Читать полностью

Сибирякам дарят кешбэк до 100 000 рублей за покупки по кредитной карте

Победители получат выигрыш уже в январе. Для участия в акции нужно активно пользоваться кредиткой банка. Учитываться будут все операции - оплата, снятие и перевод денежных средств, в том числе с помощью Системы быстрых платежей и QR-кода. К примеру, вы можете купить подарки для родных и близких, продукты на новогодний стол и заработать за это кешбэк живыми деньгами. Его можно потратить на все, что вы хотите.

При выполнении условий акции банк начислит победителям кешбэк в общей сумме 300 000 рублей:

Читать полностью
