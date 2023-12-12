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«Сибросток» — с заботой о здоровье сибиряков

  • 12/12/2023, 10:00

Инфопро54: Бренды Новосибирской области
Уже более 12 лет новосибирская компания успешно развивается в достаточно узкой нише полезных продуктов питания и постоянно расширяет ассортимент.

Чтобы в 100 лет было о чем поговорить

У каждого бренда ― своя история возникновения. Семейная компания ООО «Русский спраут. Сибирь», известная на рынке под брендом «Сибросток», появилась в 2011 году из-за того, что ее создатели искали выход из личной трагической ситуации. У члена семьи были проблемы со здоровьем, и на одной из конференций основательница компании Анастасия Бессонова познакомилась с предпринимателями из Красноярска, которые занимались выращиванием микрозелени.

— Меня заинтересовало их дело, и я решила, что эта продукция реально может помочь, — вспоминает Анастасия. — На тот момент ни у меня, ни у членов моей семьи не имелось никакого опыта ведения бизнеса, бизнес-образования. Я вообще была человеком с гуманитарным образованием, далеким от цифр и экономики. У меня было 15 лет педагогического опыта в высшей школе.

Миссия компании сформировалась очень быстро и органично. Целью своего существования и развития создатели «Сибросток» поставили оздоровление жителей Сибири.

— Мы даем сибирякам возможность получать витамины из живой зелени для поддержания и сохранения здоровья, — рассказывает собеседница Infopro54. — Неделю назад я для себя сформулировала еще и свою личную миссию, так как осознала, почему занимаюсь этим бизнесом столько лет, продвигаю культуру употребления в пищу микрозелени, даже несмотря на то, что этот бизнес нельзя назвать очень прибыльным. Я хочу, если даст Бог и я доживу до 100 лет, чтобы меня окружали люди примерно моего возраста, которые будут разделять мои ценности и с которыми мне будет о чем поговорить. Основная проблема долгожителей сегодня заключается в том, что у них не остается своего круга общения. Все вокруг нас очень быстро меняется, и молодежь оказывается в другой категории. Я периодически общаюсь с возрастными людьми, у которых хорошее здоровье, и они говорят, что им не с кем поговорить о своем. Именно поэтому я сейчас вокруг себя формирую круг людей, поддерживающих здоровый образ жизни, и планирую его развивать, чтобы в 100 лет нам было о чем поговорить.

Переломный момент

Первое время после создания проект «Сибросток» был убыточным. Впрочем, как признается Анастасия Бессонова, в тот момент о прибыли в семье никто не думал. Главным была поддержка здоровья, и эта задача в итоге была решена.

В 2013 году, спустя два года с момента создания, на «Сибросток» вышла компания «Лента» в рамках программы развития локальных поставщиков и предложила сотрудничество. Как вспоминает предпринимательница, на тот момент новосибирцы были к этому совершенно не готовы. Ритейлер предъявил большой список требований к продукции, к технологии работы, о которых предприниматели не имели никакого представления.

— В течение года мы решали эту задачу, подключали электронный документооборот, меняли этикетку, штудировали информацию по маркировке. Работа тогда была проведена огромная. Причем «Лента» на безвозмездной основе оказала нам большую поддержку в трансформации бизнеса, — рассказывает собеседница Infopro54. — В 2014 году мы начали внедрять в производство систему ХАССП, к нам приезжал специалист «Ленты» из Санкт-Петербурга, бесплатно сделал аудит производства, показал точки роста ― и через год мы соответствовали всем стандартам ХААСП. Вскоре мы подписали договор о сотрудничестве с «Лентой» и вышли на другой уровень узнаваемости и качества работы. Для нашей компании это был огромный прогресс и шаг вперед.

Вторая важная веха — в 2018 году «Сибросток» начал сотрудничать с «Ашаном», который тоже хорошо работает с локальными производителями. Директор новосибирского «Ашана» Александр Чирков сам является приверженцем здорового образа жизни и поэтому охотно экспериментирует. На площадке ритейлера новосибирцы реализовали проект мини-фермы, чтобы посетители могли наблюдать за процессом выращивания микрозелени. Это стало вторым большим шагом, после которого узнаваемость и возможности компании резко выросли.

Секрет успеха — интуиция

— Мой личный секрет успеха достаточно странный. Я гуманитарий и не особо разбираюсь в цифрах, но у меня в компании есть великолепный бухгалтер. Когда мы собираемся, она периодически говорит: «Настя, мы работаем только потому, что ты ничего не понимаешь в математике. Когда у нас все плохо, я хватаюсь за голову и думаю, что делать, а ты говоришь, что у тебя возникла новая идея и мы будем развивать что-то новое. А потом эта идея выстреливает», — смеется Анастасия Бессонова. — Не знаю, как назвать этот секрет успеха, возможно, это интуиция, но я вижу новые ниши и интересные возможности, вижу, как открывается рынок, понимаю перспективы. Я постоянно общаюсь с клиентами, которые много ездят по миру и привозят из своих путешествий прорывные идеи, дают обратную связь. Все это позволяет нам непрерывно развиваться, думать о том, что мы еще можем предложить нашим клиентам, чтобы не только их, но и наша жизнь стала еще лучше. Кстати, мы сами постоянно едим собственную продукцию.

Инфопро54: Бренды Новосибирской области

Новые ниши

12 лет назад «Сибросток» начал работу на арендованной площадке в 50 кв. м. Сегодня у компании 350 «квадратов» собственных производственных площадей. При этом за счет высокой автоматизации производства в проекте работают 13 сотрудников, 5 из них пришли в 2023 году. Ассортимент продукции расширился с 4 до 63 позиций:

  • Проростки, с которых началась история компании.
  • Микрозелень, сейчас только набирающая популярность.
  • Несколько лет назад, благодаря METRO Cash and Carry, новосибирцы выпустили интересный продукт — коробочки салатов с микрозеленью и ростками, которые можно использовать как перекус дома или на работе. Это быстрая и готовая еда, богатая витаминами.
  • Замороженные полуфабрикаты из бобовых, вегетарианские котлетки (нутовые, чечевичные), которые у компании закупает «Фермер-центр» и продает под своим брендом. То есть «Сибросток» активно развивает СТМ-направление.
  • Концентрированный сок из ростков пшеницы — живой хлорофилл. Это направление новосибирцы развивают давно, но пользоваться популярностью продукт начал только в последнее время. Сейчас он реализуется через «Фермер-центр» и частным клиентам, но в перспективе компания планирует выйти в крупные сети.
  • В этом году «Сибросток» начал выпускать пищевые цветы. О них предпринимателям рассказал клиент еще 5 лет назад, но на тот момент сибиряки не были морально готовы к такому продукту. Пока на рынок поступают пробные партии, и они пользуются хорошим спросом у рестораторов.

— Еще одно направление, которое мы реализуем в рамках миссии компании, — это уроки в школах по здоровому питанию. В свое время я получила образование нутрициолога, поэтому сейчас на профессиональной основе встречаюсь со школьниками разных классов, рассказываю о культуре питания. В этом году с начала сентября я провела почти 50 уроков. Получаем очень положительную связь от родителей, — комментирует Анастасия Бессонова. — Например, ранее ребенок не хотел правильно питаться, а после нашего урока начал понимать, зачем ему нужно есть зелень, и учится делать осознанный выбор в пользу качественных натуральных продуктов. К сахару и углеводам наш организм очень быстро привыкает, и они ему необходимы как допинг. К зелени привыкания нет, и чтобы ее есть, нужно прикладывать сознательные усилия. Но это для взрослого человека. Если же ребенка в детстве не научили есть зелень, то это отдельное ― сложное ― направление работы. Между тем 50% нашего рациона в условиях Сибири должна составлять зелень и овощи. Так что наша компания удовлетворяет важную потребность сибиряков в борьбе с дефицитом витаминов и клетчатки.

Готовы к переменам

На сегодняшний день «Сибросток» уже оформил 5 патентов на свою продукцию и готовит к лицензированию еще несколько разработок.

— Сегодня мир очень быстро меняется, поэтому стратегические задачи ставить сложно. Но у нас есть несколько идей, которые мы намерены реализовать. Так, в 2024 году мы планируем запустить линейку маринадов с проростками, потому что я вижу, как эта продукция востребована на рынке. Планируем выпускать вегетарианские колбаски из проростков на основе бобовых и растительного белка. Для этого нужно достаточно много вложений, но я уверена, что при поддержке центра «Мой бизнес» такие проекты вполне реализуемы. Государство сегодня помогает предпринимателям не только увидеть возможности, но и дает средства на развитие бизнеса, — говорит собеседница Infopro54.

За 12 лет «Сибросток» получил большую поддержку от государства. В следующем году компания рассчитывает принять участие еще в одном проекте по модернизации производства и запуску новой линейки.

— У нас есть свободные собственные площади, где мы планируем провести перестройку инженерного оборудования и установить новую линию по производству колбасок, — поясняет Анастасия Бессонова.

Сейчас компания «Сибросток» работает на весь сибирский регион, в том числе благодаря партнерству с крупными федеральными сетями. Новосибирцы поставляют на распредцентры ритейлеров продукцию, и те направляют ее в свои магазины в другие регионы округа. К примеру, продукцию «Сибростка» можно купить в «Ашане» Омска.

Сама компания возит товар в магазины компании «Лама»: Spark и «Хороший выбор» в Томске и Новосибирске, а также в сеть «Бахетле» в Новосибирске и Барнауле. Через сеть METRO Cash and Carry продукция распространяется в Новосибирске, Красноярске и Новокузнецке.

Анастасия Бессонова ― окончила филологический факультет НГПУ по специальности «Филология». В 2006 году защитила кандидатскую диссертацию, кандидат педагогических наук. Диплом о профпереподготовке НГАУ по программе «Новые технологии, повышающие эффективность ведения сельского хозяйства, свободные ниши и новые перспективные направления развития АПК». Диплом о профпереподготовке по программе «Основы нутрициологии», Центр профпереподготовки кадров Саратова. В 2012 и 2021 годах компания получила золотую медаль конкурса «Гемма» («Лучшие товары и услуги Сибири»). В списке достижений компании ― Благодарность от министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Фото предоставлены Анастасией Бессоновой, авторы: Ирина Тимофеева, Анастасия Бессонова

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Регионы: Сибирь Новосибирск

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