Новосибирское предприятие откроет филиал в Казахстане

Совет директоров ООО «Сибстекло» (Входит в «РАТМ Холдинг». — Ред.) утвердил создание филиала предприятия в Республике Казахстан. Руководителем филиала назначена Ирина Рябышева, сообщается на сайте раскрытия информации. Детали решения, а также чем будет заниматься филиал, в «РАТМ Холдинге» пока не комментируют.

Судя по сообщению компании, опубликованному на сайте раскрытия информации, филиал будет расположен по следующему адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Казциковский сельский округ, село Казцик, Территория Промзона, здание 33. Точно по этому адресу размещается компания ТОО Qazaq Glass Company. На сайте предприятия отмечается, что компания основана в 2000 году как акционерное общество «Стекольная компания «САФ», с этого момента было положено начало развитию новой отрасли промышленности в Республике Казахстан.

На протяжении более 20 лет компания занимает лидирующую позицию на рынке Казахстана по выпуску высококачественной, экологически чистой стеклянной тары из бесцветного стекла. ТОО Qazag Glass Company производит серийную и эксклюзивную стеклотару для производителей пивной, слабоалкогольной, ликероводочной, винной, безалкогольной и консервной отраслей. С начала деятельности выпущены 250 видов стеклоизделий различных форм и объемов от 200 до 1900 мл.

В планах компании на 2022 год было увеличение производственных мощностей стеклоформующих линий, переоборудование двух восьмисекционных линий с функцией двойного выдувания ВВ на восьмисекционные стеклоформующие машины с функцией узкогорлого прессо-выдувания — NNPB. Как говорится на сайте компании, это позволит увеличить мощность предприятия до 260 000 000 млн стеклянных изделий в год.

По данным финансового консультанта «Сибстекла» — ООО «Юнисервис Капитал», по итогам первого квартала 2022 года выручка компании увеличилась на 46% по сравнению с данными первого квартала 2021 года и составила 1,4 млрд рублей. Также отмечается улучшение других финансовых показателей эмитента, что связано с улучшением производственных возможностей завода за счет выхода на плановую мощность новой стекловаренной печи.

Выпуск тарного стекла в анализируемом периоде, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, на заводе увеличился на 61% — с 35,2 до 56,7 тысячи т, а в штуках на 65% — с 121,7 до 200,4 тысячи. В том числе на предприятии изготовили 165,7 млн бутылок с помощью облегчающих методов. Доля такой продукции в общем объеме составила 79%. Средний вес стеклоизделия снизился на 2% — с 290 до 283 г, что позволяет заводу сдерживать отпускные цены.

— Рост показателей деятельности связан с тем, что в первом полугодии 2021 года ООО «Сибирское стекло» завершило масштабный инвестиционный проект: завершены пусконаладочные работы, новая стекловаренная печь, одна из крупнейших в отрасли, вышла на плановую мощность — 375 т стекломассы в сутки. В период дальнейшей эксплуатации данный показатель эмитент планирует увеличить до 400 т, — поясняли представители финансового консультанта. — Финансовые показатели предприятия растут вслед за производственными возможностями завода: за счет роста нераспределенной прибыли продолжает расти и собственный капитал: на 31.03.2022 он составил 804,1 млн рублей (+ 172,1 млн рублей по сравнению с АППГ).

Рост также наблюдается по статьям баланса по состоянию на 31.03.2022: дебиторская задолженность увеличилась на 85,7%, кредиторская задолженность — на 14,1%. В целом структура баланса ликвидна, коэффициент текущей ликвидности в отчетном периоде составил 1,72. Финансовый долг на 31.03.2022 составил 3,1 млрд рублей, увеличившись за 12 месяцев на 383,1 млн рублей за счет привлечения дополнительного банковского финансирования на пополнение оборотных средств.

В пресс-службе финансового консультанта подчеркивают, что у «Сибстекла» нет ярко выраженной зависимости от импорта: 95% сырья и материалов — российские, сбоев в поставках нет. Спрос на тару остается стабильным, рынок алкогольных и слабоалкогольных напитков в первом квартале в России демонстрирует позитивную динамику, и эмитент прилагает все усилия, чтобы в текущих условиях обеспечить выполнение своих обязательств, удовлетворяя потребности заказчиков.

ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», актив «РАТМ Холдинга») — один из лидирующих производителей стеклотары в России, крупнейший утилизатор отходов стекла в Сибири. В настоящее время производительность стекольных комплексов составляет более 800 млн стеклоизделий в год; предприятие готово утилизировать до 200 тысяч т стеклобоя в год.

Ранее редакция сообщала, что новосибирское предприятие планирует в промышленном объеме выпускать биометрические дистанционные системы доступа.