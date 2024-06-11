Сильные дожди ожидаются в Новосибирске

Синоптики прогнозируют сильный дождь в Новосибирске.

По прогнозу Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня вечером, 11 июня, в столицы Сибири начнётся сильный дождь, который будет продолжаться и в ночь на среду, 12 июня. В праздничный день возможны кратковременные дожди и грозы, а температура воздуха составит +20…+22 градуса.

Напомним, что ранее МЧС предупреждало о ливне, граде и шквалистом ветере на этой неделе. Специалисты Министерства обратили внимание на возможность возникновение различных ЧС.

Ранее редакция сообщала о том, что град и грозовые ливни пообещали жителям Новосибирской области.