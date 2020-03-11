С начала года в Новосибирском регионе ЗСЖД сформировано 198 контейнерных поездов

Западно-Сибирская железная дорога совместно с логистическими компаниями-партнерами продолжает развитие контейнерного сервиса из Новосибирского региона ЗСЖД во внутригосударственном и международном сообщении, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД. С начала 2020 года отправлено 198 контейнерных поездов, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что на сегодняшний день подобный сервис организован как в западном, так и в восточном направлениях. Таким образом, Западно-Сибирская железная дорога фактически формирует мультимодальные транспортные международные маршруты для поддержки потенциала промышленности и сельского хозяйства.

Фото: пресс-служба ЗСЖД