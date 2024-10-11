«Синичкин сквер» открыли в Октябрьском районе Новосибирска

В Новосибирске появился новый сквер, который носит милое и доброе название — Синичкин. Он был открыт в Октябрьском районе города, о чём сообщила мэрия.
— Активисты ТОС «7 микрорайон» разработали социально значимый проект «Синичкин сквер», — уточнила пресс-служба мэрии Новосибирска в Telegram-канале.
Активисты получили финансовую поддержку для воплощения своей идеи. В сквере на улице Бориса Богаткова было установлено ограждение, освещение и малые архитектурные формы. Кроме того, активисты высадили кустарники и засеяли газон. Пространство станет местом отдыха для семей, детей, пожилых граждан.
На открытии присутствовали различные жители близлежащих домов.
Ранее редакция сообщала о том, что подрядчик Первомайского сквера не отдает документы мэрии Новосибирска.
Источник фото: мэрия Новосибирска
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