«Синичкин сквер» открыли в Октябрьском районе Новосибирска

В Новосибирске появился новый сквер, который носит милое и доброе название — Синичкин. Он был открыт в Октябрьском районе города, о чём сообщила мэрия.

— Активисты ТОС «7 микрорайон» разработали социально значимый проект «Синичкин сквер», — уточнила пресс-служба мэрии Новосибирска в Telegram-канале.

Активисты получили финансовую поддержку для воплощения своей идеи. В сквере на улице Бориса Богаткова было установлено ограждение, освещение и малые архитектурные формы. Кроме того, активисты высадили кустарники и засеяли газон. Пространство станет местом отдыха для семей, детей, пожилых граждан.

На открытии присутствовали различные жители близлежащих домов.

Ранее редакция сообщала о том, что подрядчик Первомайского сквера не отдает документы мэрии Новосибирска.