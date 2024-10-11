Водитель сбил 10-летнюю девочку и скрылся с места происшествия в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска произошло ДТП: водитель сбил малолетнего пешехода и скрылся с места происшествия, не оказав помощь 10-летней девочки и не дождавшись приезда полиции.

Как сообщает Госавтоинспекция региона, инцидент произошел 10 октября, в 18:00, на улице Петухова. Водитель, выехав из Аянского переулка со стороны дома № 59 по улице Петухова, сбил девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте.

После аварии водитель уехал в неизвестном направлении, а девочка самостоятельно обратилась в больницу. Там она рассказала о случившемся, а врачи сообщили о происшествии в полицию. Правоохранители не сообщили, какие именно травмы были получены ребенком.

Получив информацию о случившемся, сотрудники ДПС незамедлительно прибыли на место происшествия. Они начали выяснять обстоятельства наезда и объявили в розыск водителя, который сбил ребёнка и скрылся с места происшествия.

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