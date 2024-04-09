СК опечатал азиатское кафе и выдворил 5 мигрантов из Новосибирска

В Новосибирске была организована проверка миграционного законодательства на рынке в Ленинском районе.

— Правоохранители проверили законность пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении МВД по Новосибирской области.

В ходе проверки выявили общепиты, которые нарушили требования безопасности оказываемых услуг. Одно из таких заведений было опечатано. Также правоохранители задержали 5 мигрантов за нарушение миграционного режима, их выдворили из страны.

— 4 лица были привлечены к административной ответственности за то, что они не встали на воинский учёт, — отмечено в сообщении.

Следователи продолжают работу по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее редакция сообщала о том, что за незаконную прописку мигрантов житель Новосибирска попал под статью.