«СКИФ» может подорожать на 9,5 млрд рублей

— В постановлении правительства РФ №1777 был указан предварительный предельный объем средств на строительство в Новосибирске источника синхротронного излучения («СКИФ»). Речь шла о 37,1 млрд рублей. Однако в ходе прохождения проекта в Главгосэкспертизе был произведен перерасчет по строительным работам, и в ценах второго квартала 2021 года стоимость проекта выросла до 43,8 млрд рублей. Если пересчитать по годам реализации проекта, то, думаю, мы выйдем на увеличение 9,5 млрд рублей — примерно до 47 млрд рублей, — сообщил на пресс-конференции директор Института катализа имени Г. К. Борескова СО РАН Валерий Бухтияров.

Он пояснил, что это увеличение поддержано советом Федеральной научно-технической программы (ФНТП) под председательством помощника президента РФ Андрея Фурсенко и зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Сейчас в планах Института катализа — получение разрешения на строительство и заключение основного контракта на проведение строительно-монтажных работ. Бухтияров отметил, что эти документы планируется получить до конца января. Директор ЦКП «СКИФ» Евгений Левичев уточнил, что основной цикл работ на площадке планируется начать в апреле, после того как отогреется земля.

— «СКИФ» — очень сложный объект с точки зрения строительства и технологий. К примеру, фундамент под накопители и инжектор представляет собой сложную строительную конструкцию толщиной 4,5 м, которая будет состоять из разных слоев. Это необходимо, чтобы избежать возможного влияния сейсмических вибраций на пучок, — пояснил Левичев.

Он также отметил, что все работы по производству оборудования для синхротрона идут в графике. Напомним, общий объем финансирования этой части проекта составляет 12,5 млрд рублей. Эта сумма пока не индексировалась.

— Сейчас произведена большая часть оборудования для инжекционного комплекса, линейного укорителя, бустера. Закуплены необходимые материалы, заканчивается закупка оборудования. В цехе опытного производства ИЯФ СО РАН огромные площади заняты заготовками оборудования, которое будет в бустере, — говорит Евгений Левичев. — По накопителю заканчивается проектирование, чертежи сдаются в цех, а там начинается закупка материалов и производство.

По его словам, в марте-апреле 2022 года в ИЯФ СО РАН планируется собрать первую небольшую часть комплекса источника электронов или электронную пушку, а также часть линейного ускорителя.

— Там, в защищенном зале, который сейчас готовится, мы будем получать первые пучки источника синхротронного излучения. Пока это будет небольшая энергия — 20 мегаэлектрон вольт (по сравнению с 3 тысячами в «СКИФ»). Но это будет хороший задел, — подчеркнул директор ЦКП «СКИФ».

В ближайшее время, по его словам, ключевой работой центра стент формирование коллектива, который должен будет приступить к работе в 2023-2024 годах.

ЦКП «СКИФ» — проект класса «мегасайенс» с источником синхротронного излучения (СИ) поколения 4+ и энергией 3 ГэВ. Уникальный научный комплекс с рекордным на сегодняшний день эммитансом в 75 пм∙рад — самым ярким и интенсивным пучком рентгеновского излучения — станет флагманом передовых исследований в области химии, физики, биологии, геологии, материаловедения и медицины не только в России, но и в мире. «СКИФ» создается в рамках национального проекта «Наука и университеты» в наукограде Кольцово (Новосибирская область) как первое звено современной российской сети источников синхротронного излучения нового поколения. Масштабный проект развернут на земельном участке площадью 30 га, периметр основного кольца ускорителя составляет 476 м.

На строительство «СКИФ» в 2022 году из федерального бюджет будут направлены 10,7 млрд рублей, в 2023-м — 12,9, в 2024-м — 9,3.