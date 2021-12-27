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Почему болит поясница? Возможные причины болей

  • 27/12/2021, 13:45
Боль в пояснице. Причины
Боль в поясничном отделе может появиться даже у здорового человека. Она может быть как периодической, мимолетной, так и постоянной.

Поэтому очень важно при первых болезненных ощущениях обратиться к доктору за помощью, так как они не возникают беспочвенно, и боль необходимо не купировать, а лечить причины возникновения заболевания.

О чем могут свидетельствовать боли в поясничном отделе?

Если болит поясница, причины могут иметь как острый, так и хронический характер. Боли в поясничном отделе чаще всего ограничивают движения, и человек принимает вынужденное положение. Также болевые ощущения в пояснице в простонародии называются прострелом. Дискомфорт в спине может проявляться различными симптомами.

Стоит отметить, что боль в поясничном отделе может быть:

  • из-за патологий, связанных с позвоночником;
  • из-за заболеваний почек;
  • вследствие заболевания кишечника или мочеполовой системы.

Для того чтобы определить причины болей в спине, необходимо комплексное обследование, благодаря которому можно определить источник распространения болевых ощущений и причины.

Причины болезненных ощущений в пояснице

Поясничный отдел позвоночника имеет собственную симптоматику, которая позволяет правильно назначить обследование и поставить диагноз согласно состоянию человека. Например, если у человека наблюдается гипертермия, то он нуждается в немедленном вмешательстве доктора и лечении.

Разновидности патологий костно-мышечной системы

Отклонения от нормы чаще наблюдаются в опорно-двигательном аппарате, на который влияет:

  • малоподвижный образ жизни;
  • неправильное питание и постоянное переедание;
  • постоянные стрессовые ситуации;
  • ношение тяжелых предметов;
  • неправильная осанка;
  • тяжелый физический труд;
  • врожденные заболевания и аномалии.

К наиболее распространенным заболеваниям спины стоит отнести:

  1. Сколиоз – это искривление позвоночника, которое может быть врожденным или приобретенным. Боль появляется ноющая, при отсутствии лечения может усиливаться.
  2. Остеохондроз – это заболевание, при котором происходит разрушение хрящевой поверхности позвонков, периодически могут ущемляться нервы, вызывая болезненные ощущения. При отсутствии лечения могут возникать протрузии, то есть грыжи позвоночника, которые могут лечиться консервативным или оперативным путем.
  3. Люмбаго – это острый приступ в пояснице, который чаще всего наблюдается вследствие поднятия тяжести.
  4. Ишиас – воспаление седалищного нерва, которое сопровождается болевыми ощущениями. Боли наблюдаются не только в области поясницы, но и отдают в ногу.
  5. Спондилез – это деформация позвоночника, после разрастания костных тканей. Вследствие образования шиповидных остеофитов – наростов – появляются боли и неприятные ощущения в результате деформации позвоночника.
  6. Болезнь Бехтерева – это заболевание, которое связано с воспалительным процессом в межпозвоночных суставах, которые приводят к сращиванию позвоночника,  то есть к анкилозу. Чаще всего заболевание наблюдается у мужчин.
  7. Остеомиелит – это поражения костной ткани бактериями, например, стафилококками или стрептококками. Заболевание поражает любую возрастную категорию. В зависимости от участка поражения, боли могут локализоваться в разных отделах позвоночника. Заболевание характеризуется повышенной температурой тела, а также слабостью, повышенным потоотделением, отечностью места поражения и его покраснением.
  8. Остеопороз – заболевание, проявляющееся у женщин в постклимактерическом периоде, которое связано со снижением плотности костей. Данное заболевание наблюдается вследствие дефицита кальция и фосфора, а также нарушения обмена веществ.
  9. Ревматоидный артрит относится к аутоиммунным заболеваниям, которые связаны с воспалительным процессом. Артрит поражает связки, а также хрящи и мышечные ткани. Боли диагностируются не только в пояснице, но и суставах.
  10. Миозит – процесс, наблюдающийся в мышцах вследствие их воспаления. Чаще всего миозит начинается вследствие переохлаждения или резких движений.

Самостоятельно вылечить перечисленные заболевания невозможно, поэтому необходимо обратиться за компетентной помощью к доктору. 

Перед тем как отправиться к врачу, необходимо устранить болевой синдром, приняв анальгетики или НПВП. Если наблюдаются мышечные спазмы, необходимо дополнительно принять миорелаксанты, которые помогут расслабить мышцы.

Причины болей в спине у женщин

Поясничный отдел у женщин может болеть не только вследствие вышеперечисленных заболеваний, также боли могут быть связаны с воспалительным процессом в малом тазу. Например, заболевание может быть связано с репродуктивной функцией или с физиологическими изменениями в организме.

Боль в поясничном отделе  может появиться в ряде случаев, например, при:

  • гинекологических заболеваниях;
  • беременности;
  • месячных;
  • климаксе;
  • онкологических заболеваниях.

Причины болей в спине у мужчин

Почему болит поясница у мужчин? Причинами болезненных ощущений могут быть не только изменения в позвоночнике, но и воспаление репродуктивной системы.

Боль в поясничном отделе может быть связана с рядом причин:

  1. Простатитом – воспалением предстательной железы.
  2. Эпидидимитом – воспалением яичка.
  3. Метастазированием опухоли.

Стоит отметить, что болевые ощущения в поясничном отделе могут наблюдаться вследствие флеботромбоза, а также аппендицита. Болезненные ощущения могут говорить про наличие атеросклероза и холецистита. 

Поэтому, если болит поясница, при первых болевых ощущениях необходимо обращаться за квалифицированной помощью докторов-невропатологов, которые назначат обследования и на основании полученных данных назначат грамотное и эффективное лечение, которое не только купирует болевое ощущение, но и повлияет на его причину.

Необходимо помнить, что именно самолечение приводит к запущенному состоянию заболеваний. 

Фото с сайта pixabay.com

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Теги : здоровье боли в пояснице


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