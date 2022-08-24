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Сквер в подарок: у дома «Державина, 50» открылся сквер «Читатели»

  • 24/08/2022, 10:25
Недвижимость в Новосибирске
ГК «Дом-Строй» подарила городу сквер «Читатели» — объект современного ландшафтного дизайна, олицетворяющий и актуальные садово-парковые тренды, и социальное партнерство.

Дебютом сквера был большой праздник, устроенный компанией для жителей домов, примыкающих к новостройке на Державина, 50. В портфолио группы компаний «Дом-Строй» этот комплекс — новейший из готовых, в панораме Центрального округа — эффектный высотный акцент. А на пешеходном уровне это образец эстетичной транзитной среды, принципиально сохраненный от мании огораживания — поветрия, захватившего новосибирские ЖК и кондоминиумы.

— По изначальному замыслу это именно общегородское пространство, — подчеркнула Надежда Павина, исполнительный директор ГК «Дом-Строй»». — Мы с самого старта нашего проекта «Державина 50» рассматривали архитектурную аранжировку этого комплекса именно в такой целевой канве — украшать и менять среду к лучшему. Причем без эгоцентризма, без эффекта отчужденности.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, посетивший торжество открытия сквера, отметил, что такой подход отвечает общему коллегиальному тренду, принятому ответственными новосибирскими застройщиками.

Недвижимость в Новосибирске

Дом на Державина, 50 находится в центре Новосибирска, недалеко от улиц Фрунзе и Гоголя, Ипподромской магистрали, но в то же время в отдалении от шума и городской пыли.

В доме, кроме сквера «Читатели» с открытым доступом, также появятся закрытая территория с площадками для детей разных возрастов, спортивная площадка, наземный и подземный паркинг, охрана и видеонаблюдение. Среди отличительных черт дома: панорамные окна в квартирах, качественные двери и самые современные дизайнерские решения в оформлении фасадов, холлов и внутреннего пространства на этажах. При строительстве используются высококачественные и экологичные материалы, каждая деталь продумана.

В окружении дома — вся инфраструктура: школы, кофейни и супермаркеты. Всего 15 минут пешком — до Оперного театра.

— Несколько лет назад мы с активом строителей Новосибирска задумали поменять отношение жителей города к процессу строительства — чтобы оно не воспринималось конфликтно, чтобы жители сразу опознавали этот процесс как улучшение среды. «Дом-Строй» каждый проект создает как украшение города. «Флотилия» — это уже открыточный символ Новосибирска, а комплекс «Романтика» преобразил улицу Бориса Богаткова. Все, что возводит девелопер, — это шаг вперед в образе города.

Композиционное ядро — скульптура из современных композитных материалов — три аллегорические фигуры с книгами-птицами в руках. Материал — углепластик на металлическом каркасе — решение, обеспечивающее скульптуре достаточную долговечность.

— Образ родился из духа места: периметр застройки сформирован улицами с очень «книжными» названиями, рядом — большой вуз, — пояснила Ксения Миненко, главный архитектор компании «Дом-Строй». — Но называть место «Книжный сквер» было бы все же скучно, сквер «Читатели» звучит более динамично. Благоустройством занималось архитектурное бюро Фефелова, а собственно сквер — это именно работа нашей команды. Для нас это была интересная «проба пера» в теме ландшафтного дизайна, такой вызов сами себе. Надеюсь, эстетика сквера получилась «долгоиграющей» и современным он будет оставаться долго — хорошея и развиваясь вместе с естественным ростом своих деревьев и кустарников. К слову, мы специально подбирали именно зрелый растительный материал — чтобы у сквера не было «фазы полуфабриката», чтобы он был красивым уже в момент открытия

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Соучредитель группы компаний «Дом-Строй» Михаил Владимиров обозначил сквер как корпоративный стандарт компании, подчеркнув, что само слово «стандарт» для команды сугубо условно — в своих ландшафтных проектах «Дом-Строй» принципиально избегает самоповторов и самоцитирования:

— Этот сквер — эстетическая «визитка» нашей компании. На каждой нашей строительной локации есть такой подарок городу и горожанам — что-то, что добавляет месту уюта и очарования. Причем мы стараемся не повторяться — за это спасибо творческому ядру нашей команды.

Владимир Архипов, заместитель главы Центрального округа, в свою очередь, отметил глобальность этой эстетической культуры, ибо у «Дом-Строй» она распространяется на весь технологический цикл:

— Каждый проект «Дом-Строй» начинает с первичного благоустройства, строительство идет очень быстро, очень аккуратно выглядят строительные площадки. И их неповторяющиеся ландшафтные работы — красивые финалы каждого проекта.

Максим Федорченко, вице-президент Российского Союза строителей, подчеркнул, что такие объекты очень полезны и для коллективного бренда новосибирской стройиндустрии — как ее общероссийское олицетворение.

— В силу своих должностных обязанностей я много езжу по городам России, мне есть с чем сравнивать, — резюмировал Максим Федорченко. — И я уверенно могу сказать — технологическая и эстетическая культура новосибирских строителей на очень высоком уровне. И именно такие компании, как «Дом-Строй» — ее яркое олицетворение. У них эстетика выходит за пределы дворов, это уже полновесная работа с городской средой в общем контексте города. И такой подход очень радует.

Телефон отдела продаж: +7 (383) 200-40-50
Группа компаний «Дом-Строй»
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Фото предоставлено ООО СЗ «Дом-Строй»

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : недвижимость ГК «Дом-Строй» бизнес


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