Сквер в подарок: у дома «Державина, 50» открылся сквер «Читатели»

Дебютом сквера был большой праздник, устроенный компанией для жителей домов, примыкающих к новостройке на Державина, 50. В портфолио группы компаний «Дом-Строй» этот комплекс — новейший из готовых, в панораме Центрального округа — эффектный высотный акцент. А на пешеходном уровне это образец эстетичной транзитной среды, принципиально сохраненный от мании огораживания — поветрия, захватившего новосибирские ЖК и кондоминиумы.

— По изначальному замыслу это именно общегородское пространство, — подчеркнула Надежда Павина, исполнительный директор ГК «Дом-Строй»». — Мы с самого старта нашего проекта «Державина 50» рассматривали архитектурную аранжировку этого комплекса именно в такой целевой канве — украшать и менять среду к лучшему. Причем без эгоцентризма, без эффекта отчужденности.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, посетивший торжество открытия сквера, отметил, что такой подход отвечает общему коллегиальному тренду, принятому ответственными новосибирскими застройщиками.

Дом на Державина, 50 находится в центре Новосибирска, недалеко от улиц Фрунзе и Гоголя, Ипподромской магистрали, но в то же время в отдалении от шума и городской пыли.

В доме, кроме сквера «Читатели» с открытым доступом, также появятся закрытая территория с площадками для детей разных возрастов, спортивная площадка, наземный и подземный паркинг, охрана и видеонаблюдение. Среди отличительных черт дома: панорамные окна в квартирах, качественные двери и самые современные дизайнерские решения в оформлении фасадов, холлов и внутреннего пространства на этажах. При строительстве используются высококачественные и экологичные материалы, каждая деталь продумана.

В окружении дома — вся инфраструктура: школы, кофейни и супермаркеты. Всего 15 минут пешком — до Оперного театра.

— Несколько лет назад мы с активом строителей Новосибирска задумали поменять отношение жителей города к процессу строительства — чтобы оно не воспринималось конфликтно, чтобы жители сразу опознавали этот процесс как улучшение среды. «Дом-Строй» каждый проект создает как украшение города. «Флотилия» — это уже открыточный символ Новосибирска, а комплекс «Романтика» преобразил улицу Бориса Богаткова. Все, что возводит девелопер, — это шаг вперед в образе города.

Композиционное ядро — скульптура из современных композитных материалов — три аллегорические фигуры с книгами-птицами в руках. Материал — углепластик на металлическом каркасе — решение, обеспечивающее скульптуре достаточную долговечность.

— Образ родился из духа места: периметр застройки сформирован улицами с очень «книжными» названиями, рядом — большой вуз, — пояснила Ксения Миненко, главный архитектор компании «Дом-Строй». — Но называть место «Книжный сквер» было бы все же скучно, сквер «Читатели» звучит более динамично. Благоустройством занималось архитектурное бюро Фефелова, а собственно сквер — это именно работа нашей команды. Для нас это была интересная «проба пера» в теме ландшафтного дизайна, такой вызов сами себе. Надеюсь, эстетика сквера получилась «долгоиграющей» и современным он будет оставаться долго — хорошея и развиваясь вместе с естественным ростом своих деревьев и кустарников. К слову, мы специально подбирали именно зрелый растительный материал — чтобы у сквера не было «фазы полуфабриката», чтобы он был красивым уже в момент открытия

Соучредитель группы компаний «Дом-Строй» Михаил Владимиров обозначил сквер как корпоративный стандарт компании, подчеркнув, что само слово «стандарт» для команды сугубо условно — в своих ландшафтных проектах «Дом-Строй» принципиально избегает самоповторов и самоцитирования:

— Этот сквер — эстетическая «визитка» нашей компании. На каждой нашей строительной локации есть такой подарок городу и горожанам — что-то, что добавляет месту уюта и очарования. Причем мы стараемся не повторяться — за это спасибо творческому ядру нашей команды.

Владимир Архипов, заместитель главы Центрального округа, в свою очередь, отметил глобальность этой эстетической культуры, ибо у «Дом-Строй» она распространяется на весь технологический цикл:

— Каждый проект «Дом-Строй» начинает с первичного благоустройства, строительство идет очень быстро, очень аккуратно выглядят строительные площадки. И их неповторяющиеся ландшафтные работы — красивые финалы каждого проекта.

Максим Федорченко, вице-президент Российского Союза строителей, подчеркнул, что такие объекты очень полезны и для коллективного бренда новосибирской стройиндустрии — как ее общероссийское олицетворение.

— В силу своих должностных обязанностей я много езжу по городам России, мне есть с чем сравнивать, — резюмировал Максим Федорченко. — И я уверенно могу сказать — технологическая и эстетическая культура новосибирских строителей на очень высоком уровне. И именно такие компании, как «Дом-Строй» — ее яркое олицетворение. У них эстетика выходит за пределы дворов, это уже полновесная работа с городской средой в общем контексте города. И такой подход очень радует.

Телефон отдела продаж: +7 (383) 200-40-50

Группа компаний «Дом-Строй»

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