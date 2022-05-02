Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оскорбления ветерана Великой Отечественной войны

Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенное публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»), сообщила пресс-служба управления.

По данным следствия, подозреваемый в период времени с 23 июля по 14 августа 2021 года, находясь по месту своего проживания в Калининском районе города Новосибирска, разместил на своей странице в социальной сети, доступной для неограниченного круга лиц, заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны, проживающего на территории Новосибирской области.

В настоящее время следователями проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по делу.

За данные преступные деяния Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 2 до 5 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 5 лет, либо принудительных работ на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Расследование продолжается.

Ранее редакция сообщала, что защита опротестовывает приговор экс-чиновнику мэрии, а также о том, что одного из подозреваемых в медиашантаже перевели под домашний арест.