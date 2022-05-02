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Студентов университета телекоммуникаций и информатики ждут в инновационной научной роте

  • 02/05/2022, 12:25
новости Новосибирска
Военный технополис «ЭРА» и вуз заключили соглашение о сотрудничестве в марте.

На минувшей неделе Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики с рабочим визитом посетил заместитель руководителя департамента информационных систем Министерства обороны Российской Федерации Николай Лишин.

Он обратил внимание на разработки в области искусственного интеллекта и системы связи, а также перспективы подготовки кадров в области IT-специальностей и цифровой аналитики. В ходе беседы с исполняющим обязанности ректора СибГУТИ Бари Хаировым, Николай Лишин предложил лучшим студентам вуза после окончания учебы в университете пройти военную службу по призыву, применив их знания в качестве операторов научных рот в Военном инновационном технополисе «ЭРА» в Анапе, сообщила пресс-служба вуза.

Напомним, в середине марта представители технополиса «ЭРА» и НВВКУ встретились с

исполняющим обязанности проректора по научной работе и цифровизации Александром Ефимовым.  Встреча состоялась на Киберполигоне СибГУТИ. По ее итогу было принято решение заключить соглашение о сотрудничестве.

Преподаватели СибГУТИ могут делиться опытом с коллегами из Анапы, а выпускников, как прежде, ждут в научных ротах. Напомним, что магистрантов СибГУТИ регулярно приглашают пройти срочную службу в первом военном иннограде. Служба представляет собой работу с научным руководителем в одном из направлений: «Технологии искусственного интеллекта», «Малые космические аппараты», «Робототехника», «Информационная безопасность», «Автоматизированные системы управления и IT-системы», «Технологии энергосбережения. Аппараты и машины жизнеобеспечения», «Техническое зрение. Распознавание образов», «Информатика и вычислительная техника», «Биотехнические системы и технологии», «Нанотехнологии и наноматериалы», «Гидрометеорологическое (метеорологическое) и геофизическое обеспечение», «Гидроакустические системы обнаружения объекта», «Геоинформационные платформы нового назначения», «Оружие на новых физических принципах».

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске обсудили перспективы цифрового суверенитета России, а также о том, что через VPN о пользователях интернета собирают информацию.

Фото пресс-службы СибГУТИ

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Рубрики : Власть Телекоммуникации

Регионы: Новосибирск

Теги : технологии образование Армия


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