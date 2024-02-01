Елена Зерняева назначена уполномоченным по правам человека Новосибирской области

На февральскую сессию регионального парламента был вынесен вопрос о назначении уполномоченного по правам человека. Ранее в течение 10 лет этот пост занимала Нина Шалабаева.

На голосование депутатам было вынесено две кандидатуры: Елены Зерняевой и Нины Морозовой. Как сообщила зампредседателя Заксобрания, председатель счетной комиссии Ирина Диденко, в ходе тайного голосования большинство голосов была избрана уполномоченным по правам человека Елена Зерняева.

— За нее проголосовало 64 депутата из 66 участвовавших в голосовании депутатов, —сообщила Диденко.

В соответствии с законодательством, уполномоченный обладает следующими полномочиями:

рассмотрение жалоб и иных обращений граждан Российской Федерации, иностранных граждан или лиц без гражданства;

взаимодействие с органами власти, общественными объединениями и организациями, осуществляющими защиту прав и свобод человека и гражданина;

участие в деятельности по совершенствованию нормативных правовых актов в части защиты прав и свобод человека и гражданина;

участие в правовом просвещении;

участие в развитии межрегионального и международного сотрудничества в области защиты прав человека.

Ранее Елена Зерняева работала в прокуратуре Новосибирской области, отвечала за взаимодействие с представительными (законодательными) и исполнительными органами региона, органами местного самоуправления.

Напомним, в этом году региональный парламент также планирует выбрать уполномоченного по правам предпринимателей. Сейчас этот пост занимает Николай Мамулат. Ранее сообщалось, что свою кандидатуру на бизнес-омбудсмена планирует выдвинуть реготделение «ОПОРЫ РОССИИ» — Наталию Кошелеву.