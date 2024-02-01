Елена Зерняева назначена уполномоченным по правам человека Новосибирской области

На февральскую сессию регионального парламента был вынесен вопрос о назначении уполномоченного по правам человека. Ранее в течение 10 лет этот пост занимала Нина Шалабаева.
На голосование депутатам было вынесено две кандидатуры: Елены Зерняевой и Нины Морозовой. Как сообщила зампредседателя Заксобрания, председатель счетной комиссии Ирина Диденко, в ходе тайного голосования большинство голосов была избрана уполномоченным по правам человека Елена Зерняева.
— За нее проголосовало 64 депутата из 66 участвовавших в голосовании депутатов, —сообщила Диденко.
В соответствии с законодательством, уполномоченный обладает следующими полномочиями:
Ранее Елена Зерняева работала в прокуратуре Новосибирской области, отвечала за взаимодействие с представительными (законодательными) и исполнительными органами региона, органами местного самоуправления.
Напомним, в этом году региональный парламент также планирует выбрать уполномоченного по правам предпринимателей. Сейчас этот пост занимает Николай Мамулат. Ранее сообщалось, что свою кандидатуру на бизнес-омбудсмена планирует выдвинуть реготделение «ОПОРЫ РОССИИ» — Наталию Кошелеву.
Фото — скрин с эфира сессии
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