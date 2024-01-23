С чем связано ожирение у сибирячек выяснят ученые из Новосибирска

Ученые Института цитологии и генетики СО РАН принялись работать над определением генетических маркеров, которые могут влиять на развитие ожирения у сибирячек.

— Российский научный фонд поддержал грантом исследование вклада молекулярно-генетических маркёров в развитие ожирения у женщин в городской европеоидной популяции, проводимые учеными Института цитологии и генетики СО РАН, — говорится в сообщении института.

Ученые используют банк ДНК, который создали после популярного исследования HAPIPEE. В банке содержится порядка 10 тысяч ДНК жителей Новосибирска.

— Дело в том, что в разных популяциях эти маркеры проявляют себя по-разному, известны факты, когда мутации в гене у жителей одних стран имеют очевидную связь с риском развития какого-то заболевания или состояния, но в других регионах эти же мутации никак с ним не связаны или эта связь весьма неочевидна, — рассказал о цели исследования Владимир Максимов, старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН.

Всего будет использовано несколько сотен образцов ДНК для исследования. Они будут разбиты на несколько подгрупп.

Результаты всего исследования могут быть использованы в качестве рекомендаций при создании российского рискометра ожирения.

Ожирение – это хроническое заболевание со множеством опасных осложнений: болезни печени, сахарный диабет II типа, инфаркт, инсульт, остеоартроз, рак. 90% всех случаев ожирения связаны с избытком калорий. Если организм сжигает меньше килокалорий, чем получает ؅— излишки копятся.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске катастрофически растет количество людей, страдающих ожирением.