Смертельное ДТП произошло в Барабинском районе

Авария произошла на трассе «Иртыш». 31-летняя сибирячка за рулем Toyota Allion ехала из Барабинска в сторону Новосибирска, сообщает ГИБДД региона.

— Около 9:15 женщина 1991 года рождения, управляя автомобилем Toyota Allion, двигалась по автодороге Р-254 «Иртыш», со стороны города Барабинска в направлении Новосибирска и на 1159 км трассы не справилась с управлением, допустив съезд с дороги по ходу движения с последующим опрокидыванием автомобиля, — говорится в сообщении ведомства.

Молодая женщина-водитель не справилась с управлением и перевернулась. Автомобиль пролетел несколько метров. Усугубило ситуацию то, что она при этом не была пристёгнута ремнями безопасности. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и женщина скончалась на месте.

По данным агентства новостей Gorsite, опыт вождения у 31-летней жительницы Барабинска был небольшим, права она получила около двух лет назад. Без матери остались двое детей.