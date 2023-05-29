СМИ второй раз назначили Александра Агафонова на должность врио директора Вектора

Информация о назначении Александра Агафонова на должность временно исполняющего обязанности директора вирусологического центра «Вектор» появилась сегодня в СМИ со ссылкой на известные сервисы по проверке контрагентов. На сайтах обновилась контактная информация, и Агафонов там указан в качестве нового руководителя. Однако само назначение состоялось еще 18 мая. В тот же день Агафонов был представлен трудовому коллективу, сообщил Infopro54 собственный источник в центре «Вектор».
Напомним, что до этого был расторгнут договор с теперь уже бывшим руководителем «Вектора» Ринатом Максютовым. Он уволен в связи с утратой доверия.
Судя по приказу руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой (Имеется в распоряжении редакции. — Ред.), Ринат Максютов уволен за непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов, а также непринятие мер по уведомлению работодателя о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
Ранее редакция сообщала о том, что экс-директор центра Вектор Ринат Максютов планирует оспаривать увольнение в суде.
Фото: ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
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