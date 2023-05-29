СМИ второй раз назначили Александра Агафонова на должность врио директора Вектора

Информация о назначении Александра Агафонова на должность временно исполняющего обязанности директора вирусологического центра «Вектор» появилась сегодня в СМИ со ссылкой на известные сервисы по проверке контрагентов. На сайтах обновилась контактная информация, и Агафонов там указан в качестве нового руководителя. Однако само назначение состоялось еще 18 мая. В тот же день Агафонов был представлен трудовому коллективу, сообщил Infopro54 собственный источник в центре «Вектор».

По информации ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», Александр Агафонов был принят на работу в 1983 году сразу после окончания Новосибирского государственного университета. За время работы принимал непосредственное участие в разработке четырех вакцинных и более чем 20 диагностических препаратов. Агафонов является соавтором 18 монографий, 15 методических рекомендаций и указаний, более 170 научных статей, опубликованных в ведущих российских и зарубежных научных журналах, имеет 47 патентов РФ.

Напомним, что до этого был расторгнут договор с теперь уже бывшим руководителем «Вектора» Ринатом Максютовым. Он уволен в связи с утратой доверия.

Судя по приказу руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой (Имеется в распоряжении редакции. — Ред.), Ринат Максютов уволен за непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов, а также непринятие мер по уведомлению работодателя о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-директор центра Вектор Ринат Максютов планирует оспаривать увольнение в суде.