Экс-директор центра Вектор Ринат Максютов планирует оспаривать увольнение в суде

Ринат Максютов, до 18 мая возглавлявший вирусологический центр «Вектор» планирует оспаривать свое увольнение в суде. Эту информацию редакции Infopro54 подтвердил источник, ранее работавший в центре. По его информации, иск в суд может быть подан в ближайшее время — экс-глава «Вектора» сейчас работает с юристами.
В комментарии газете «Известия» адвокат Алексей Гавришев отметил, что «конфликт интересов, в котором обвиняют Максютова, мог быть связан с получением какой-либо выгоды — как для себя, так и для родных».
— Поскольку речь идет в том числе о нарушении антикоррупционного законодательства, возможно, в его действиях есть признаки хищения или растраты. А это ст. — 160 УК РФ со сроком до 10 лет. Не исключаю, что за увольнением может последовать возбуждение уголовного дела, — сказал изданию адвокат.
Напомним, на минувшей неделе Ринат Максютов был уволен по приказу главы Роспотребнадзора Анны Поповой с официальной формулировкой «по утрате доверия». С заместителем Максютова Елене Гавриловой, по данным собственного источника редакции в областном управлении Роспотребнадзора, не был продлён контракт.
Впрочем, в практике Новосибирска уже были случаи, когда уволенный по утрате доверия чиновник, после нескольких лет проведенных в судах, добивался отмены уголовных дел и выплаты морального и материального ущерба.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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