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Экс-директор центра Вектор Ринат Максютов планирует оспаривать увольнение в суде

  • 20/05/2023, 18:15
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Экс-директор центра Вектор Ринат Максютов планирует оспаривать увольнение в суде
Он был уволен на минувшей неделе.

Ринат Максютов, до 18 мая возглавлявший вирусологический центр «Вектор» планирует оспаривать свое увольнение в суде. Эту информацию редакции Infopro54 подтвердил источник, ранее работавший в центре. По его информации, иск в суд может быть подан в ближайшее время — экс-глава «Вектора» сейчас работает с юристами.

В комментарии газете «Известия» адвокат Алексей Гавришев отметил, что «конфликт интересов, в котором обвиняют Максютова, мог быть связан с получением какой-либо выгоды — как для себя, так и для родных».

— Поскольку речь идет в том числе о нарушении антикоррупционного законодательства, возможно, в его действиях есть признаки хищения или растраты. А это ст. — 160 УК РФ со сроком до 10 лет. Не исключаю, что за увольнением может последовать возбуждение уголовного дела, — сказал изданию адвокат.

Бизнес

Вакцину «ЭпиВакКорона» выпускать больше не будут

По оценке экспертов, опрошенных изданием, одной из вероятных причин увольнения Максютова может быть неудача с вакциной, разработанной центром. В частности, о том, что к вакцине были вопросы  у медицинского и научного сообщества «Известиям» напомнили главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн и директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.

Напомним, на минувшей неделе Ринат Максютов был уволен по приказу главы Роспотребнадзора Анны Поповой с официальной формулировкой «по утрате доверия». С заместителем Максютова Елене Гавриловой, по данным собственного источника редакции в областном управлении Роспотребнадзора, не был продлён контракт.

Коронавирусная вакцина центра Вектор прошла третью фазу испытаний

Коронавирусная вакцина, разработанная под руководством уволенного Рината Максютова, прошла третью фазу клинических испытаний

На минувшей неделе также стало известно, что коронавирусная вакцина, разработанная под руководством уволенного Рината Максютова, прошла третью фазу клинических испытаний. Профилактическая эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» после завершения курса вакцинации составила более 80%. Об этом сообщила внешняя пресс-служба ООО «ЭпиВак» со ссылкой на данные третьей фазы клинического исследования вакцины. Они опубликованы в международном научном журнале Vaccines, имеющем наивысший квартиль Q1. По информации компании, ранние клинические испытания (фаза I — II) показали аналогичные результаты.

 

Впрочем, в практике Новосибирска уже были случаи, когда уволенный по утрате доверия чиновник, после нескольких лет проведенных в судах, добивался отмены уголовных дел и выплаты морального и материального ущерба.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Медицина Право&Порядок Отставки и назначения

Регионы: Новосибирск

Теги : Центр Вектор Ринат Максютов вакцина против коронавируса


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