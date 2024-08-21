За пропаганду нацизма вынесли приговор жителю Новосибирска

В Новосибирске огласили приговор местному жителю, обвиняемому в пропаганде и публичном демонстрировании нацистской атрибутики и символики.

В 2018 году Данила Орлов приобрел электронные файлы с изображениями, похожими на нацистскую атрибутику и символику. Затем он разместил это в социальной сети «ВКонтакте» для публичной демонстрации.

Также, как показало следствие, являясь приверженцем идеи национал-социализма, Орлов нанес себе на грудь череп дивизии СС «Мертвая голова», который был символом специальной группы СС во время Второй мировой войны. Татуировку он показывал в кругу знакомых, дабы привлечь их к своим идеям.

– Приговором суда от 21 августа 2024 года Данил Орлов признан виновным, и ему назначено наказание в виде обязательных работ 200 часов, – говорится в сообщении Первомайского районного суда.

Ранее редакция сообщала о том, что ролик в соцсетях подвел под статью о реабилитации нацизма жителя Бердска.