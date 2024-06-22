Установку для лечения онкологии новосибирцы вскоре передадут заказчику

Летом этого года в Новосибирске планируются приемосдаточные испытания установки бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТП). Об этом министр науки Новосибирской области Вадим Васильев сообщил на VI Международной конференции «Экспорт в страны ЕАЭС-2024».

Напомним, после визитов в Новосибирске премьера Михаила Мишустина (в марте 2021 года) и вице-премьера Дмитрия Чернышенко (в августе 2021) правительство РФ приняло решение о создании центра бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТП) в НМИЦ онкологии им Н.Н. Блохина (Москва). По «дорожной карте» проекта за 2022 год ИЯФ СО РАН должен был создать ускорительный источник нейтронов и поставить его в центр Блохина. С 2023 года должен был начаться монтаж установки, а ее запуск был запланирован на середину-конец 2023 года. Далее — процедура лицензирования оборудования. Ориентировочный старт работы установки для лечения больных был назначен на 2024 год.

Ученые СО РАН с 2016 года предлагали органам власти Новосибирской области подумать о возможностях применения бор-нейтронозахватной терапии. Сообщалось, что Новосибирский государственный университет в сотрудничестве с российскими и зарубежными научными организациями работает над реализацией масштабного проекта по созданию клиники для лечения глиобластомы мозга и других онкологических заболеваний на основе БНЗТ. При достаточном финансировании клиника должна была принять первых пациентов в 2021-2022 годах. Проект БНЗТ был включен в программу «Академгородок 2.0». Им заинтересовались в зарубежных странах. Однако решение о развитии технологии было принято только в 2021 году. При этом «пилот» появится в Москве, а не в Новосибирске.

Бор-нейтронозахватная терапия (БНЗТ) — это способ избирательного поражения клеток злокачественных опухолей. В раковых клетках накапливают изотоп бора-10, затем опухоль облучают потоком эпитепловых нейтронов, ядра бора поглощают нейтроны, происходят ядерные реакции с большим энерговыделением, в результате чего больные клетки погибают.

Ранее редакция сообщала о том, что в феврале 2024 года ученые Новосибирского госуниверситета приступили к этапу доклинических испытаний на крупных животных перспективного варианта нейтронозахватной терапии рака.