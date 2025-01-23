Снайпера, стрелявшего по мусоровозу под Новосибирском, будут судить

В Новосибирской области в суд поступило уголовное дело Николая Горобца, который терроризировал коммунальщиков. Об этом сообщили в группе «Суды общей юрисдикции НСО» во «ВКонтакте» 23 января.

Житель Сибири обстреливал мусоровозы из пневматической винтовки, когда они подъезжали к его дому. На его счету минимум четыре эпизода таких преступлений. Он попадал не только в машины, но и в людей.

Правоохранительные органы смогли установить личность стрелка лишь спустя год. На Горобца было возбуждено уголовное дело по хулиганству, совершенному с применением оружия. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что с июня 2023 года по март 2024-го мужчина вел стрельбу по мусоровозам, используя пневматическое оружие. В его квартире на улице Красная Сибирь были найдены две пневматические винтовки, банки с пулями, а также 4 ноутбука, сигнальный пистолет и 6 монтажных патронов.

Ранее редакция сообщала о том, что стрелка, повредившего окна на Красном проспекте Новосибирска, ищет полиция. По заявлению жителей проводится проверка.