Стрелка, повредившего окна на Красном проспекте Новосибирска, ищет полиция

Правоохранители ищут неизвестного, который повредил оконные рамы на верхних этажах двенадцатиэтажного здания на Красном проспекте.

В рамках расследования сотрудники полиции посетили квартиры жильцов дома, откуда предположительно был произведён выстрел.

Данное происшествие случилось 15 ноября.

— Повреждены витражные стёкла и пробиты стеклопакеты в квартире. К сожалению, обыска в подозреваемых квартирах не было. Написано четыре заявления в полицию. Переживаем за то, что стекло в квартиру пробьют и мы можем пострадать. У нас в доме маленькие дети, — подчеркнул автор поста в сообществе «АСТ-54».

К тексту прилагаются фотографии повреждённых оконных стёкол.

В Министерстве внутренних дел по Новосибирской области рассказали, что на место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и эксперты-криминалисты. Они провели осмотр и поквартирный обход.

— Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством, — рассказали в полиции.

Ранее редакция сообщала о том, что по окнам высотки на Кавалерийской в Новосибирске стреляет неизвестный.