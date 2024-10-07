В Новосибирске только три дома не подключены к теплу

С 16 сентября и по сегодняшний день в Новосибирске из 8299 многоквартирных домов к теплу подключено 99,7% домов с центральным отоплением. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил и.о. министра ЖКХ Евгений Назаров.

— Остаются без тепла три дома — на Ключ-Камышенском плато, 10\2 (УК «Гарант»), на Бориса Богаткова 243\1 (УК «Дзержинец»), а также на Богаткова,67 (управление жильцами). По плану сегодня повреждения должны быть устранены и отопление будет запущено, — добавил чиновник.

По области, по его словам, подключено 100% социальных объектов и домов с центральным отоплением.

Паспорта готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов от Ростехнадзора в области получили три муниципальных образования: Венгеровский и Колыванский районы, а также р.п. Колывань.

Ранее редакция рассказывала о том, что жители Первомайки сидят без тепла и пожаловались на это Александру Бастрыкину.