Снежные выходные пообещали синоптики жителям Новосибирска

Последние выходные перед наступлением календарной зимы погода побалует жителей Новосибирска относительно тёплыми выходными.

По данным синоптиков Западно-Сибирского УГМС, в субботу, 30 ноября, в городе ожидается переменная облачность. Ночью температура воздуха за окном составит от -9 до -11 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до -4…-6 градусов. Ветер будет дуть в юго-западном направлении со скоростью 2-7 м/с, при порывах до 12 м/с.

В воскресенье, в первый день зимы, ночные температуры в сибирской столице составят -9…-11 градусов, днём воздух прогреется до -6…-8. Ветер сохранит своё направление и скорость.

Стоит добавить, что из-за надвигающегося на регион циклона небольших снегопадов избежать не удастся.

— Со стороны северного Казахстана на Новосибирскую область идёт циклон. Из-за этого в нашем городе будет больше облачности и пойдёт снег, — поделилась информацией начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске до 30 ноября продлён режим «чёрного неба». Неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе, сохраняются в сибирской столице уже неделю.