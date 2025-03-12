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Минтранс предложил приравнять электросамокатчиков к водителям авто

  • 12/03/2025, 13:00
Автор: Артем Рязанов
Минтранс предложил приравнять электросамокатчиков к водителям авто
Контроль за использованием средств индивидуальной мобильности может быть усилен

Министерство транспорта Российской Федерации подготовило изменения в правила дорожного движения (ПДД), которые определяют статус пользователя средств индивидуальной мобильности (включая самокаты), как водителя транспортного средства.

Как сообщили в ведомстве, в соответствии с этими поправками, водители самокатов будут нести все обязанности и ответственность, как и водители других транспортных средств. Кроме того, согласно изменениям, водители самокатов не смогут требовать от пешеходов уступать им дорогу, даже если будут использовать звуковой сигнал.

Также будет проведено более чёткое и ясное разграничение между средствами индивидуальной мобильности (СИМ), велосипедами и мопедами. В правилах прописан однозначный запрет на передвижение на СИМ более одного человека, независимо от их конструкции.

— Предлагается ограничить скорость движения СИМ до 10 км/ч при сближении с пешеходами. Кроме того, более жестко будет регулироваться движение СИМ в местах возможного внезапного появления пешеходов (арки, углы зданий), что обеспечит безопасность для таких участников дорожного движения. Также запрещается требовать от пешехода пропустить СИМ, в том числе путем подачи звукового сигнала, — сообщили в министерстве.

Министерство транспорта напомнило, что правила дорожного движения для систем индивидуального мобильного транспорта вступили в силу 1 марта 2023 года. С этого дня были введены ограничения скорости до 25 километров в час, а также установлены правила использования инфраструктуры в зависимости от возраста пользователя СИМ. Кроме того, был определён приоритет пешеходов над водителями СИМ.

— Средства индивидуальной мобильности плотно входят в повседневную жизнь горожан, в разы ускоряя пешеходное перемещение. Повсеместное распространение СИМ диктует необходимость обеспечения их безопасной интеграции в городскую среду, обеспечения безопасности пользователей СИМ и пешеходов, — отметили в министерстве.

На заседании комитета Законодательного собрания по транспортной, промышленной и информационной политике Новосибирской области заместитель начальника областного управления ГАИ Андрей Кузнецов сообщал, что в 2024 году произошло почти двукратное увеличение числа дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности, в основном самокатов. В результате 134 ДТП один человек погиб, 141 получил ранения, включая 39 детей в возрасте до 16 лет.

Напомним, в Госдуме неоднократно поднимался вопрос о создании в крупных городах России электросамокатной полиции. Однако, в Главном управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области на запрос редакции Infopro54 сообщали, что в Новосибирске такое подразделение создать будет сложно. Официальный сезон работы самокатов в Сибири длится с апреля по октябрь, поэтому тема применения электросамокатов более актуальна для южных регионов.

Ранее редакция сообщала о том, когда откроется сезон электросамокатов в Новосибирске. В 2024 году прокат начал свою работу в апреле.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

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Рубрики : Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : самокаты ПДД


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