В «Семейной ипотеке» предлагают увеличить возраст детей

Правительство РФ обсуждает несколько предложений о расширении программы льготной «Семейной ипотеки» ипотеки. В частности, Минфин и Минстрой совместно с «Дом.РФ» до 25 марта должны оценить эффективность увеличения предельного возраста ребенка для получения ипотеки по данной программе до 18 лет. Это актуально для семей с одним ребенком. Напомним, в июле 2024 года условия «Семейной ипотеки» были серьезно ужесточены. В частности, с этого времени льготный кредит по ставке до 6% годовых могут оформить семьи, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет включительно.

Кроме того, в Минфине прорабатывается вопрос о расширении семейной ипотеки на вторичное жилье для отдельных категорий граждан, пишет РБК со ссылкой на источник в ведомстве.

Депутат Госдумы Сергей Миронов также вышел с предложением обнулять ипотеку за рождение детей: списывать по 25% долга за каждого новорожденного. Он уверен, что это приведет к повышению рождаемости в 1,5–3 раза. Депутат отметил, что схему уже протестировали в Оренбургской области: там один из районов оплачивает жилье из бюджета, а рождаемость взлетела в 2 раза.

Эксперты рынка недвижимости отмечают, что вопрос о расширении «Семейной ипотеки» мог возникнуть из-за резкого падения продаж новостроек. Напомним, в январе рынок ипотечного кредитования в Новосибирской области «пробил дно». За месяц физическим лицам резидентам региона выдано 593 кредита на покупку жилья, что в 2,86 раза меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (в целом по России снижение составило 2,35 раза), следует из опубликованного обзора ЦБ. Независимый аналитик недвижимости Новосибирска Сергей Николаев констатировал, что с начала года жилищный кредит получил один из 4 700 жителей Новосибирской области.

В феврале, по данным портала «Мир квартир» в Новосибирске выросли продажи в вертикально интегрированных структурах, где средний чек на семейную квартиру не превышал 7,5 млн. рублей. Льготная семейная ипотека обеспечила в феврале как рост продаж, так и небольшой рост цены в категории жилья в самом низком ценовом сегменте, комментирует Николаев.

Для сравнения, в Дом.РФ редакции Infopro54 поясняли, что в Новосибирской области по «Семейной ипотеке» в 2024 году было выдано 11,6 тыс. кредитов на 54 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что «стройка в России входит в режим комы». Об этом говорили застройщики в закрытой части Строительного форума в Новосибирске. Они также отмечали, что Минстрой РФ потерял контроль над рынком.