За два месяца Новосибирская область должна потратить 100 млрд, чтобы вписаться в бюджет

Бюджет Новосибирской области за 10 месяцев 2023 года по доходам исполнен на 82,6%. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщила замминистра финансов Татьяна Васильева.

— По доходам в бюджет поступило 186,6 млрд рублей — 82,6% от плана. По расходам на 31 октября план выполнен на 188.3 млрд — 66,9% от уточненного плана в 281 млрд рублей, — пояснила Васильева.

При этом, по ее словам, заявленные платежные поручения исполнены в полном объеме.

Напомним, в декабре 2022 года министр финансов области Виталий Голубенко говорил о том, что за месяц необходимо провести расчеты на 47 млрд рублей, отмечал что ведомство работает «с колес» и предупреждал, что область может не успеть рассчитаться по всем контрактам 2022 года до конца декабря. В итоге на начало 2023 года, по оперативным данным, остатки собственных средств бюджета на счетах составляли 16,5 млрд рублей. Бюджет 2021 года был исполнен с профицитом почти в 15 млрд рублей, что вызвало критику у депутатов.

Ранее редакция сообщала о том, что в правительстве области и Заксобрании региона идет работа над бюджетом 2024 года. Судя по документам Минфина региона, доходная часть на 2024 год запланирована в размере почти 280 млрд рублей, со снижением к ожидаемому исполнению 2023 года на 0,5%. Расходы областного бюджета на 2024 год планируются в сумме 297 млрд рублей.