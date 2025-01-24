Екатерина Дегтярева: Новосибирцы стали проще относиться к смене работы

Директор «hh.ru Сибирь» Екатерина Дегтярева в интервью редакции Infopro54 проанализировала ситуацию на рынке труда в Новосибирской области, отметила, что соискатели становятся более требовательными, мобильными и готовы к радикальным профессиональными переменам, а также назвала пять ключевых трендов на кадровом рынке в 2025 году.

Зарплатная гонка замедлится

— Екатерина, какие тренды рынка труда, на ваш взгляд, были наиболее значимы в 2024 году?

— 2024 год стал рекордным по уровню прироста предлагаемых заработных плат как в целом по России, так и в Новосибирской области. Уровень средних зарплатных предложений в регионе за год прибавил +21% к предыдущему году, в сумме прирост составил +12,4 тысячи рублей.

Такая существенная динамика — реакция работодателей на дефицит рабочих рук и повышение требований соискателей к уровню оплаты труда, дешевый труд закончился. Особенно заметно подросли предложения для специалистов из сфер «Транспорт, логистика, перевозки» (+30%, до 91,3 тысячи рублей), «Добыча сырья» (+25%, до 116,4 тысячи рублей), «Строительство, недвижимость» (+24%, до 98 тысяч рублей), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+23%, до 49,1 тысячи рублей), «Рабочий персонал» (+22%, до 83,9 тысячи рублей), «Финансы, бухгалтерия» (+22%, до 61,2 тысячи рублей).

— Сохранится ли динамика роста зарплат в 2025 году?

— Есть все основания предполагать, что в 2025 году будет происходить замедление зарплатной гонки, и это подтверждает опрос работодателей, который провели аналитики hh.ru в конце прошлого года. Основная причина этого — рост стоимости денег (высокая ключевая ставка ЦБ).

Каждая четвертая компания, по результатам опроса, оставит в этом году оклады сотрудников без изменений (26%), причем чаще такой ответ давали представители крупного бизнеса, а в отраслевом разрезе — это финтех, логистика и строительство. Напротив, более гибко к зарплатному вопросу подходят те бизнесы, которые в 2024 году по уровню зарплат отставали от средних значений предлагаемых зарплат по региону, в частности ресторанно-гостиничный бизнес и розничная торговля. Среди них более 60% намерены индексировать оклады сотрудников.

Соискатели повышают требования к условиям труда

— В последние годы эксперты говорят о том, что рынок труда все больше становится рынком соискателя. Здесь вы ожидаете изменений?

— Еще в конце 2023 года работодатели подтверждали, что рост требований соискателей к условиям труда станет одним из главных факторов, который будет заметно влиять на рынок труда на горизонте ближайших 5 лет. В 2024 году опрос hh.ru показал, что 39% компаний сталкиваются с массовыми случаями роста требований кандидатов к вакансиям и работодателям. Главными причинами роста требований, по мнению компаний, являются:

осведомленность кандидатов о дефиците кадров (так считают 64% опрошенных),

повышенная самооценка кандидатов (43%),

низкая конкуренция за рабочие места (34%).

— В 2025 году тренд на рост требований к условиям труда сохранится и усилится?

— Да, и ожидания соискателей будут расти не только в части зарплат, но и к нематериальной мотивации. В частности, к гибкости рабочего графика, расширению соцпакета и программ заботы о здоровье, возможностям повышения профессиональной квалификации и карьерного роста, а также комфортной эмоциональной атмосфере в коллективе и стилю управления в компании.

Люди готовы менять не просто работодателя, а профессию

— Профессии сейчас очень быстро трансформируются, подстраиваются под новые реалии рынка или уходят. Как это влияет на рынок труда?

— Исследования hh.ru говорят о том, что решение об увольнении для большинства работающих людей сейчас дается довольно легко. По нашим данным, 71% респондентов из Новосибирской области теоретически готовы в 2025 году поменять работу, причем наиболее мобильная группа соискателей — это молодые специалисты 25-34 года, за которых среди работодателей как раз идет самая серьезная борьба.

— В чем специфика этих переходов?

— Раньше переходы были чаще в рамках одной профессии, то есть менялся работодатель, а функционал соискатели выбирали более-менее прежний, то теперь мы видим, что эти ограничения перестают быть актуальными.

В 2025 году 60% новосибирцев готовы поменять не просто одну похожую работу на другую, а начать новую жизнь в новой профессии. Преимущественно среди тех, кто готов к столь радикальным профессиональными переменам, встречаются сотрудники направлений, где преобладает неквалифицированный труд, в частности:

административный персонал (72%),

представители розничной торговли (70%),

менеджеры по продажам и работе с клиентами (67%).

При условии, что на рынке есть другая работа с невысокими стартовыми требованиями к опыту и квалификации, за которую платят больше, такие специалисты с легкостью принимают решение о переходе в те компании, где можно больше заработать и получить более выгодные условия труда, например выиграть в части соцпакета или графика работы.

Отзывы сотрудников о компании все больше влияют на ее репутацию

— На что, на ваш взгляд, сегодня следует обратить внимание работодателям, чтобы выглядеть более привлекательно в глазах нынешних и потенциальных сотрудников?

— Работа с HR-брендом перестала быть задачей крупного бизнеса, сейчас все работодатели конкурируют за один ограниченный кадровый ресурс, а хорошая репутация становится базовым требованием для того, чтобы компания могла заинтересовать соискателя.

Актуально для любого бизнеса — работа с отзывами сотрудников. Уже сейчас 55% местных соискателей при выборе новой работы хотят заранее знать отношение компании к своим сотрудникам, а это можно узнать из открытых источников в интернете, прежде всего из отзывов. По данным сервиса отзывов Dream Job, 97% кандидатов из Сибирского ФО, в том числе из Новосибирской области, изучают мнение сотрудников о работодателе, прежде чем откликнуться на вакансию или принять оффер, причем 67% считают это обязательным при поиске работы.

Дефицит останется ключевой проблемой рынка труда

— Если говорить о рисках рынка труда в 2025 году, то в чем они заключаются?

— По итогам декабря соотношение спроса и предложения в Новосибирской области зафиксировано на уровне 4,2 резюме на вакансию, и впервые за год эти значения достигли границы нормы (она начинается от 4 резюме на вакансию). По сравнению с показателями аналогичного месяца прошлого года индекс вырос на +1,2 п.п. (с 3,0 резюме на вакансию в декабре 2024-го).

— С чем, на ваш взгляд, это связано?

— Выравнивание индекса в первую очередь связано с ростом активности соискателей. В Новосибирской области за 2024 год объем открытых и обновленных резюме вырос на 18% к предыдущему и даже превышает динамику вакансий (она составила +7% год к году).

Люди видят, что растет не только выбор работы, но и шансы улучшить свои условия труда, как следствие, готовность к переменам тоже увеличивается. Цена риска сейчас оценивается ниже, чем выигрыш в случае успешной смены работы или даже профессии. Поэтому увеличение количества резюме на одну вакансию говорит не столько о том, что проблема кадрового дефицита решается, сколько о перераспределении существующих трудовых ресурсов. А значит, для компаний растут риски потери уже работающих у них сотрудников.

Работодатели тоже согласны, что дефицит кадров останется фундаментальной проблемой в 2025 году, они оценили актуальность этого утверждения на 4,2 балла по пятибалльной шкале.